台美日9退役上將進行「總長級」兵推 6/10、6/11模擬中國2030年犯台

前參謀總長李喜明上將（中）、前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫上將（右）、前日本統合幕僚會議幕僚長岩崎茂上將（左）。（本報合成，軍聞社、路透檔案照、法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台軍事威脅與日俱增，台北政經學院基金會表示，其將以中國2030年武力犯台為背景，於6月10日、11日舉辦台海防衛兵推。值得注意的是，除了前參謀總長李喜明等5位我國退役上將，還邀請前美國參謀首長聯席會議主席穆倫、前日本統合幕僚會議幕僚長岩崎茂等4位美、日上將參加，9位上將的「總長級」兵推，將為台海安全、區域和平出謀劃策。

台北政經學院基金會表示，基金會董事長黃煌雄及和平與安全中心（CPAS）執行長李喜明有感於近年來兩岸關係漸趨緊張，中國對台武力威脅愈趨增強，且國際社會不斷示警台海爆發軍事衝突的可能性逐漸加大，台灣必須以嚴謹態度，藉由國際間廣泛採行兵棋推演為方法，務實評估西太平地區地緣安全形勢，探索中國人民解放軍對台動武諸般行動，以及台灣因應對策。

曾擔任監察委員的台北政經學院基金會董事長黃煌雄（右）、曾任參謀總長的和平與安全中心執行長李喜明（左）6月10日、11日將舉辦台海兵推。（資料照）因此，台北政經學院基金會將於6月10日、11日，在政大公企中心辦理「台海防衛兵推（Taiwan Defense TTX）」。推演目的是透過國內、外退役將領，以及國防領域專家的專業與經驗，共同探討在國軍目前籌建戰力全數到位狀況下，預想於2030年因應中共對台用武，國軍軍事戰略與作戰概念的適切性與可行性，並找出我國亟需強化的國防問題，提供政府參考。

9上將、8中將分5組 為台海安全把脈



根據台北政經學院基金會規劃，出席這次兵推的上將共有9位，我國部分，包括前參謀總長李喜明上將、前國防部副部長張冠群上將、徐衍璞上將、前陸軍司令胡鎮埔上將、前副總長執行官廖榮鑫空軍上將等5位，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫上將（Admiral Michael Mullen）、前太平洋總司令布萊爾上將（Admiral Dennis Blair）、日本前統合幕僚會議幕僚長岩崎茂上將、前海上自衛隊幕僚長武居智久上將等4人，均將親自來台參與推演及研討。美國前參謀首長聯席會議主席穆倫上將（Admiral Michael Mullen）。（法新社檔案照）前日本統合幕僚會議幕僚長岩崎茂上將。（路透檔案照）

而這次的兵推將分成5個推演編組，分別為管制組、中共（紅）組、台灣組、美國組、與日本組，以桌上兵推（Table Top Exercise, TTX）方式進行推演。在管制組主導之下，透過中共對我執行騷擾、挑釁以及進犯各種情境，檢驗台灣組的應處作為，以及美國組與日本組，是否或如何對我國進行援助的作為。

根據規畫，台灣組主要推演人員有胡鎮埔上將、廖榮鑫上將、前陸軍副總長王興尉中將、前海軍副總長蕭維民中將、前後備指揮部指揮官周皓瑜中將等。美國組除2位美國海軍上將之外，還有前國安會副秘書長陸小榮中將，前空軍副司令林於豹中將。日本組除2位前日本自衛隊上將之外，還包含張冠群上將。

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前國防部副部長徐衍璞上將。（資料照）至於假想敵的中共組，參與人員有前陸軍司令徐衍璞上將、與前情報參謀次長室情研中心主任王紹華中將，還包含專研中共軍事的學者馬振坤博士，前空軍副司令傅慰孤中將則將擔任顧問。

台北政經學院基金會表示，這次兵棋推演委請中華戰略暨兵棋協會進行全案想定設計，全程由管制組李喜明與戰略暨兵棋協會理事長黃介正博士，依據兵推預定目標與想定設計，管制推演的進行。這次兵推區分四個階段，由中共灰色地帶騷擾，逐步提升狀況至攻擊我外離島，最終對我發動全面進犯。推演結束後進行演習後檢討，隨後召開國際記者會。

另外，這次兵推設有指導組，邀請曾任行政院長、國防部部長、參謀總長，與國安會秘書長等人蒞臨指導。為響應政府推動全民國防政策，也計畫邀請國內媒體高層觀摩，以及戰略研究相關院所、智庫的學者專家，與研究生參加見學。

台北政經學院基金會表示，此案是國內民間單位首次舉辦之兩岸軍事衝突作戰層級（operational level）的兵棋推演，國內外共9位上將、8位中將共聚一堂，為台海安全與區域和平穩定出謀劃策，也是至今具軍事背景人員參演層級最高的兵棋推演。

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