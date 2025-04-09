三軍近4千名官兵參與 英「威爾斯親王號」航艦打擊群4/22啟赴印太

2024年底停泊英國利物浦（Liverpool），開放民眾參觀的皇家海軍航艦「威爾斯親王號」（R09）。（英國皇家海軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國國防部當地時間昨（8）日宣布，今年將展開遠洋部署的皇家海軍「威爾斯親王號」航艦打擊群，目前已進入最後整備階段，本（4）月下旬將正式啟航；屆時，全打擊群計近4千名三軍官兵，將投入這場為期八個月的印太之旅，並先後與日、挪威等友邦共同投入演訓任務，以實踐自由、開放印太地區的承諾。

英國國防部表示，作為今年「高桅行動」（Operation Highmast）主角的「威爾斯親王號」航艦（R09），目前已進入最後階段整備，預計本月22日自樸茨茅斯（Portsmouth）出航，並與打擊群（Carrier Strike Group 2025）的其他軍艦、支援艦和戰機會合，集結前往地中海參與首場演習「海王星打擊25-1」（Exercise Neptune Strike 25-1）。

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英軍威爾斯親王號航艦打擊群預計4月22日自樸茨茅斯啟航，與打擊群其他船艦會合後，將在地中海投入首場聯演「海王星打擊」。圖為同型艦去年和美軍杜魯門號航艦參與「海王星打擊24-2」演習之情形。（美軍DVIDS網站）

英國國防部指出，本次參與人員計有皇家海軍（Royal Navy）2千5百人、皇家空軍（Royal Air Force）592人，以及任務期間參演的英國陸軍（British Army）官兵約900人，而挪威亦會派遣一艘軍艦加入打擊群。該打擊群沿路將訪問印、星、馬等印太友邦，並與日本海上自衛隊共同演訓，再赴澳投入多達19國參與的「護身軍刀」（Exercise Talisman Sabre）演習。

圖為英國皇家空軍2023年登上威爾斯親王號航艦的英國皇家空軍F-35B戰機，本次「高桅行動」將有24架同型機首度隨打擊群遠洋部署。（英國皇家海軍官網）

值得一提的是，本次英國航艦打擊群的遠洋任務，將是該國首度派遣24架F-35B戰機前赴印太，並將在任務期間以9架T-150無人機試行部分輕量空運任務，減輕有人直升機工作負荷。

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