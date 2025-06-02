【影】日本「富士綜合火力演習」6/8登場 網路直播回歸一睹為快

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕日本陸上自衛隊昨（1）日宣布，今年度的「富士綜合火力演習」（Fire Power Exercise）將於本周日（8號）上午登場，屆時將有如眼鏡蛇攻擊直升機、10式主力戰車、19式輪型自走砲，以及無人機等先進、新興作戰儎台參與，以聯合作戰演練方式交織強力火網，提升部隊訓練效益同時，也藉由網路直播讓大眾一睹為快。

日本自衛隊年度重點的實兵、實彈「富士總合火力演習」，將於本月8日正式登場，屆時還將有線上直播，讓海內外軍事迷能一睹為快。（擷自日本陸上自衛隊官方Youtube影片）

根據日本防衛省官方資訊，今年度「富士綜合火力演習」依舊在日本靜岡縣的東富士演習場進行，不過，去年演習因故改為事後發布演訓精華後，今年又重新提供線上直播管道，自本周日上午10點起，由陸上自衛隊（JGSDF）官方Youtube將全程放送，讓海內外民眾都能一睹日本陸自精銳裝備和強大火力。

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日本陸自的AH-1S「眼鏡蛇」攻擊直升機。（日本陸上自衛隊官方Facebook）日本「19式」155公厘輪型自走砲車。（日本陸上自衛隊官方Facebook）

而在官方昨日釋出的演習預告片中，可見操演陣容除定番的「10式」主力戰車、「16式」八輪機動戰鬥車，還有單兵反裝甲飛彈、榴彈砲和迫擊砲等聯合打擊項目；官方預告片封面則可見「19式」155公厘輪型自走砲車，AH-1S「眼鏡蛇」攻擊直升機，甚至是四軸無人機等新興裝備，凸顯這項歷史悠久的實兵、實彈演習，也正因應現代戰場趨勢推動轉型。

圖為去（2024）年參與「富士總合火力演習」的日本陸自「10式」主力戰車。（日本陸上自衛隊官方Facebook）

「富士綜合火力演習」源起於1961年，最初舉辦的用意，是讓陸上自衛隊富士學校的學員接受實彈射擊「震撼教育」，後來為讓日本大眾進一步認識自衛隊，便自1966年改為公開舉行，並在1972年改為現名持續實施至今。

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