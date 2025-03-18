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賴清德任內首次全社會防衛實地演練 3/27台南雙路線登場

2025/03/18 15:28

圖為去年舉行的中部萬安演習，高鐵彰化站模擬遭飛彈襲擊，軍警消等單位投入搶救。（資料照，記者陳冠備攝）圖為去年舉行的中部萬安演習，高鐵彰化站模擬遭飛彈襲擊，軍警消等單位投入搶救。（資料照，記者陳冠備攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統府去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，並於12月底會同中央各部會與台南市府執行桌上推演，首次實地演練已規劃於3月27日上午10時至下午14時在台南舉行，分為台南市立南寧高中，以及安平港旅客服務中心、育平郵局對面廣場兩條路線同步進行，同時融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景。

總統府指出，成立「全社會防衛韌性委員會」，是期盼由中央與地方協力，並結合民間力量，攜手建構因應大型災害與威權主義擴張威脅的量能，以全面提升國防、民生、災防與民主四大韌性為目標。

總統府表示，「全社會防衛韌性委員會」於去年12月26日，會同中央各相關部會及臺南市政府，進行桌上推演，延續前次桌上推演脈絡，將於3月27日，在臺南市舉行「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，並將於當日演練結束後，接續於臺南當地，召開「全社會防衛韌性委員會第3次委員會議」及「委員會議會後記者會」，展現賴總統所揭示的「行動的委員會」之精神。

總統府發言人郭雅慧表示，「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」的情境，將融入地震、海嘯及關鍵基礎設施遭破壞等天然災害的複合式災難場景，透過實地、實景的小規模演練方式，驗證中央部會及地方政府等單位「大規模疏散撤離」、「收容安置」，以及「擴充急救醫療場所」等災難應變能力。同時，演練亦納入可恃民力，驗證政府與民間相互支援合作與應變能力，以建構全社會防衛韌性之目標。

實地演練時間訂於3月27日上午10時至下午14時實施，演練地點分為A（臺南市立南寧高中），及B（安平港旅客服務中心、育平郵局對面廣場）兩條路線同步進行。

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