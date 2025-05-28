中科院無人艇公開測試6/17、6/18登場 4家國內廠商參與動態展示

中科院「快奇」無人艇（灰色艇身）日前航經「海鵠2號」（橘色艇身）返港。（資料照，李忠衛授權提供）

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「海鯊」無人船6月蘇澳外海展示 中科院：雷虎等12家廠商參與

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部積極研發各式無人載具，中科院除研製「快奇」攻擊型無人艇，也將於6月17日、18日廣集民間廠商，公開展示各型無人艇。據規劃，13家廠商報名參與展示，其中，龍德、碳基、雷虎、哥倫等4家廠商，將在「動態展示」階段，秀出無人艇導引操控、自主航行、高速行駛、影像目獲與目標鎖定能力，盼作為廠商技術水準評估、規格優化的參考依據。

無人載具在烏俄戰爭之中大放異彩，也是各個先進國家爭相競逐的新興軍事運用領域，中科院與民間廠商除了投入無人機研發，也致力於無人艇的研究工作，並獲得運用空間。國防部長顧立雄日前接受本報專訪時也提到，國軍兩棲偵搜大隊將增編無人艇專責部隊。

根據相關單位規劃，這次的無人艇公開展示活動，將在6月17日、18日於蘇澳近海舉行，藉此廣邀國內、外造船、控制器與通訊廠商等共同參與。據統計，參加無人艇公開展示的廠商共有13家，其中有5家美國廠商，以及包括中科院在內的8家國內廠商。

雷虎科技的「SeaShark 800」將參與無人艇動態展示。（資料照，雷虎提供）13家參展廠商之中，有4家國內廠商將參與動態展示，分別為龍德造船的「黑潮」無人艇、碳基科技的「碳險家一號」、哥倫國際的「食人魚」，以及雷虎科技的「SeaShark 800」。這4艘無人艇都會在當天有限的時間內，秀出導引操控、自主航行、高速行駛、影像目獲與目標鎖定能力。

相關單位預估，這場公開展示可評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人載具規格優化參考，確保後續無人載具的性能符合作戰需求。另外，科研單位也可依照廠商展示的數據，開發無人載具的公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配不同需求的任務模組，提升無人載具的通用性與應用彈性，達到軍民通用、快速量產的成效。

值得注意的是，國內三大造船廠之中，曾公開展示「奮進魔鬼魚」無人艇的台船、擁有「軍用無人船」的中信造船，都不參與這次的公開展示活動。另據了解，中科院研製的「快奇」無人艇，可能藉由靜態展示方式亮相，不參加動態展示。

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