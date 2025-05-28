「海鯊」無人船6月蘇澳外海展示 中科院：雷虎等12家廠商參與

中科院系統發展中心主持人孫春青28日說明「國內外廠商水面無人載具展示活動」規劃內容。（記者張嘉明攝）

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中科院無人艇公開測試6/17、6/18登場 4家國內廠商參與動態展示

無人艇公開展示下月登場 科研人士：盼國軍配合預算提最有利標徵求

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〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部今日公布，中科院將在6月17、18日舉辦「國內外廠商水面無人載具」展示活動，邀國內、外廠商於蘇澳外海，動態展最新的無人艇科技，包含「海鯊800」、「食人魚」、「黑潮」等無人船，都將動態展演。

中科院系統發展中心主持人孫春青今天於國防部記者會表示，中科院為推動水面無人載具（USV）技術發展，以及了解國內、外廠家USV產品性能，規劃6月17、18日於蘇澳外海舉辦水面無人載具公開展示，廣邀國內外廠商共同參與。

根據軍方規劃，本活動廣邀國內外廠商，於龍德造船公司蘇澳六廠行政大樓及附近海域，舉辦水面無人艇的靜態、動態展示。各廠商統一安排於蘇澳「九宮里平台」，架設水面無人載具陸上導控站，執行光電目獲影像、遙導控距離等5項動態展示。

受邀動態展示有4家廠商，包括雷虎科技公司、碳基科技公司、哥倫國際公司、龍德造船工業公司。靜態展示廠商則有傑海達機器人公司、經緯航太科技公司、博府智造公司，及美商Ocean Aero,Inc、MarTac,Inc、Defense Systems Redepoyment Group、Huntington Ingalls Industries。

動態展示無人載具有雷虎科技的「海鯊800」無人船、碳基科技的「碳險家一號」、哥倫國際公司的「食人魚」，以及龍德造船研發的「黑潮」無人船。





無人艇公開展示 中科院：不是競賽性質





孫春青指出，中科院將依展示結果，評估各參與廠商的技術水準，提供軍種未來無人載具優化規格參考，以確保後續無人載具性能符合作戰需求。他強調，這次活動是交流平台，有利掌握國內、外資訊，並不是競賽性質，也不會有智慧財產權爭議。

國防部說明，中科院配合國防自主政策推動，在軍民通用領域扮演產業領航先鋒，這次配合政府政策，運用累積多年研發經驗，勢必在國防科技研發能量基礎下，發揮產業統合與樞紐的角色，持續推動無人載具於國防及民生領域的發展，透過標準化控制規格，促進產業合作與發展，提升我國在全球無人載具技術領域及產業競爭力。

國防部指出，參照廠商展示數據，開發無人載具公版控制系統，建立標準化模組，並可搭配不同需求的任務酬載模組，如巡邏、搜救、環境監測、物流等，進一步提升無人載具應用彈性及通用性，以達軍民通用及快速量產的成效。

另外，針對此次展示為何沒有台船和中信造船？孫春青回應，中信、台船這兩家，中科院有親自去邀約出席，但兩家公司前陣子有做自己的展示，所以沒辦法參加，該院予以尊重。國防部今日公布，中科院將在6月17、18日舉辦「國內外廠商水面無人載具」展示活動，邀國內外廠商於蘇澳外海動態展最新的無人艇科技。（國防部提供）

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