威爾斯親王號進入紅海 「高桅行動」6月下旬抵達新加坡、開放登艦

繼2021年後,英國威爾斯親王航空母艦打擊群現正執行為期7個半月的「高桅行動」(Operation Highmast),將前進印太地區戰略部署並執行友好訪問。(圖片擷取自@UKinSingapore的X帳號)

劉宇捷/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕繼2021年後,英國威爾斯親王航空母艦打擊群現正執行「高桅行動」(Operation Highmast),將前進印太地區戰略部署並執行友好訪問。現階段,威爾斯親王已於25日左右通過蘇伊士運河進入紅海,接續將穿越高風險地帶,並於6月下旬左右抵達新加坡靠港訪問。

為維護、推廣印太地區的貿易活動及與印太國家進行軍事交流,英國威爾斯親王號(HMS Prince of Wales)航空母艦戰鬥群自上(4)月22日離開英國朴茨茅斯軍港前往印太,進行「高桅行動」部署,同時預估規劃多達24架的F-35B戰機將陸續伴隨遠航。

請繼續往下閱讀...

威爾斯親王號已於25日左右通過蘇伊士運河,接續將行經紅海,進入印度洋、麻六甲海峽,並預估於6月23日前後抵達新加坡。圖為上(4)月,威爾斯親王號與新加坡「可畏級」護衛艦編隊。(圖片擷取自@UKinSingapore的X帳號)

據了解,威爾斯親王號已於25日左右通過埃及的蘇伊士運河,接續將行經紅海,進入印度洋、麻六甲海峽,並預估於6月23日前後抵達新加坡,並停靠該國進行為其數日的友好訪問,同時慶祝新加坡獨立建國60周年,期間還會開放當地民眾登艦參觀。接續,威爾斯親王號將北上正式進入西太平洋地區。

Only a few hours left to enter - don’t miss your chance to experience the UK-led Carrier Strike Group in Singapore! https://t.co/MZTIkojE1N #RoyalNavy #CarrierStrikeGroup #Singapore #NavalVisit pic.twitter.com/dSaCWsDdbM