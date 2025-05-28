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威爾斯親王號進入紅海 「高桅行動」6月下旬抵達新加坡、開放登艦

2025/05/28 19:33

繼2021年後，英國威爾斯親王航空母艦打擊群現正執行為期7個半月的「高桅行動」（Operation Highmast），將前進印太地區戰略部署並執行友好訪問。（圖片擷取自@UKinSingapore的Ｘ帳號）繼2021年後，英國威爾斯親王航空母艦打擊群現正執行為期7個半月的「高桅行動」（Operation Highmast），將前進印太地區戰略部署並執行友好訪問。（圖片擷取自@UKinSingapore的Ｘ帳號）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕繼2021年後，英國威爾斯親王航空母艦打擊群現正執行「高桅行動」（Operation Highmast），將前進印太地區戰略部署並執行友好訪問。現階段，威爾斯親王已於25日左右通過蘇伊士運河進入紅海，接續將穿越高風險地帶，並於6月下旬左右抵達新加坡靠港訪問。

為維護、推廣印太地區的貿易活動及與印太國家進行軍事交流，英國威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）航空母艦戰鬥群自上（４）月22日離開英國朴茨茅斯軍港前往印太，進行高桅行動」部署，同時預估規劃多達24架的F-35B戰機將陸續伴隨遠航。

威爾斯親王號已於25日左右通過蘇伊士運河，接續將行經紅海，進入印度洋、麻六甲海峽，並預估於6月23日前後抵達新加坡。圖為上（4）月，威爾斯親王號與新加坡「可畏級」護衛艦編隊。（圖片擷取自@UKinSingapore的Ｘ帳號）威爾斯親王號已於25日左右通過蘇伊士運河，接續將行經紅海，進入印度洋、麻六甲海峽，並預估於6月23日前後抵達新加坡。圖為上（4）月，威爾斯親王號與新加坡「可畏級」護衛艦編隊。（圖片擷取自@UKinSingapore的Ｘ帳號）

據了解，威爾斯親王號已於25日左右通過埃及的蘇伊士運河，接續將行經紅海，進入印度洋、麻六甲海峽，並預估於6月23日前後抵達新加坡，並停靠該國進行為其數日的友好訪問，同時慶祝新加坡獨立建國60周年，期間還會開放當地民眾登艦參觀。接續，威爾斯親王號將北上正式進入西太平洋地區。

英國海軍日前表示，「高桅行動」為期7個半月，將航經地中海、紅海、印度洋，進入太平洋，預計在耶誕節前返抵英國。隨著部署行動推進，屆時將陸續有12個國家加入編隊，透過軍機、軍艦，與英國共同組成多達13國參與的航艦打擊群；另外，亦包括在印太地區與美、日、韓、澳、紐等國舉行數艘航艦參與的大規模軍演。

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