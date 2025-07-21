T112新型步槍量產中 國防委員會7/24考察軍備局205廠兼「性能體驗」

圖為立法院外交及國防委員會立委沈柏洋，今年4月考察軍備局台北202廠之情形。（立法院官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍位於南部的輕兵器生產重鎮軍備局205廠，多年前配合市府新灣區政策展開遷廠工程，陸續從前鎮舊址移駐大樹區，而尚在施工中的光復營區即將在近期完工，而立法院外交及國防委員會（下稱國防委員會）也排定行程，本周四將南下考察205廠裝備並進行「性能體驗」，實地了解新式裝備的產製成果與最新進度。

根據立法院最新議程指出，立委沈伯洋24日將率國防委員會南下考察軍備局205廠，除該廠裝備展示，參與的立委們也將親自進行裝備性能體驗，議程上雖未寫明體驗何種裝備，但有高機率為目前量產中的T112新式戰鬥步槍。

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軍備局205廠為我國自製輕兵器研、產重鎮，無論是新訓、後備部隊的T65K2，還是主戰部隊的T91步槍皆出自於此；而後續的生產重心包含新一代T112戰鬥步槍、重型狙擊槍，以及陸軍為後備單位增購的2060挺T75班用機槍等。

去年展示的XT112戰鬥步槍，現已更名為T112並獲國防部採購、量產中。（本報資料照，記者王藝菘攝）

而陸軍先前曾在預算解凍報告中透露，今年投產的首批T112新槍，將由憲兵、後備指揮部等兵力規模較小的單位優先換裝，後續則由陸軍特戰部隊、以及北部地區主戰部隊進行更新，至於汰換下來的T91步槍，則會在檢整後配賦各級後備單位，提升單兵作戰能力。

至於205廠遷廠進度，最新書面報告則揭露，該廠其中的林園、大樹北營區已於2022年、2024年完工，交由中科院及205廠運用，而光復營區則已進入道路、景觀等附屬工程施作階段，預計下（8）月就能悉數完工，全面恢復產製作業。

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