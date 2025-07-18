2025英國Air Tattoo航展今日起連嗨3天 永續燃料再次投入使用

歐洲年度盛大航空秀之一的英國RIAT 2025（Air Tattoo）航展將於今（18）日登場，並開放3天至20日結束。圖為各國F-16齊聚一堂。（圖片取自RIAT官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕歐洲年度盛大航空秀之一的英國RIAT 2025（Air Tattoo）航展將於今（18）日登場，並開放3天至20日結束，來自世界各國的戰機齊聚費爾福德（Fairford）空軍基地，藉機大秀戰力、展示新科技！其中，去年首次投入使用的低碳排放「永續燃料」，今年也將投入在英國空軍的「紅箭」飛行表演隊中。

俗稱Air Tattoo的英國RIAT航展今年將於18日至20日，在格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德皇家空軍基地舉行，據《英國廣播公司》（BBC）報導，這場已有50多年歷史的航空表演秀，預估將有17萬人次參加。

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今年RIAT 2025的亮點參展名單，包括日前風光擊落印度「飆風」戰機的巴基斯坦空軍，他們派出了JF-17C「梟龍」戰機、IL-78運輸機與C-130運輸機，而美國空軍的U-2S偵察機、B-1B超音速轟炸機也在今年的參展名單中。而值得注意是，去年在英國「颱風」戰機上首度使用的「永續燃料」，今年也將投入在「紅箭」飛行表演隊中，傳承綠色永續的未來使命。

歐洲年度盛大航空秀之一的英國RIAT 2025（Air Tattoo）航展將於今（18）日登場，並開放3天至20日結束。（圖片取自RIAT官網）

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