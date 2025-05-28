無人艇公開展示下月登場 科研人士：盼國軍配合預算提最有利標徵求

一艘無人艇今年2月在宜蘭近海停泊、活動。（資料照，李忠衛授權提供）

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中科院無人艇公開測試6/17、6/18登場 4家國內廠商參與動態展示

「海鯊」無人船6月蘇澳外海展示 中科院：雷虎等12家廠商參與

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院邀集國內、外十餘家廠商，下月17日、18日舉行無人艇公開展示，一名熟悉國防科技研發的資深人士今天表示，此舉可見，國軍與時俱進短時間達成建軍決策，辦理公開徵求創新且別具意義，中科院也從俄烏戰爭中學習與蛻變。他期許，國軍能快速綜合出最有利的規格，盡快配合預算提最有利標徵求，讓國軍自殺無人艇獲得最有利規劃。

國防部今天宣布，包括中科院在內的13家國內、外廠商，將在6月17日、18日辦理無人艇公開展示，其中龍德、碳基、雷虎、哥倫等4家廠商，將在「動態展示」階段展現性能。

一名熟悉國防科技研發的資深人士今日說，他認為，此事彰顯著國防自主研發的三個肯定與二個期許，首先是「對國軍作戰需求決策形成程序的肯定」，因為無論俄烏、以哈戰場，都證明了無人載具的戰爭潛能，而美軍印太司令帕帕羅上將（Samuel Paparo）以無人載具在台海形成的「地獄景象」企圖嚇阻中國解防軍，更強化無人載具在台海防衛的重要性。國軍能夠與時俱進，在很短的時間達成這樣的建軍決策，而非坐等美方提供軍售審查，值得稱許。

他說，其次為「對公開徵求的做法表示肯定」，台灣在國際上受中國打壓，以往武器裝備的來源除了美國，就是在國內由中科院自行研製，很少有其它的途徑。但此次能夠很敏銳地觀察國內、外業界，投入興趣與技術的準備程度，以中科院「快奇專案」的研發成果作為基礎，辦理公開徵求，創新又有意義，可以說是顧立雄這位文人部長主政後，可予正面思考的代表作之一。

中科院系統發展中心主持人孫春青28日說明「國內外廠商水面無人載具展示活動」規劃內容。（記者張嘉明攝）這位人士表示，第三是「對中科院自我角色調整的肯定」，近期從中科院辦理的連串無人機關鍵技術專利佈局釋商，可見中科院更重視對飛行控制、定位與通訊的軟體發展，以及火工彈頭威力提升，而策略性將硬體以模組方式委給民間市場，不僅對應了人工智慧（AI）時代，軟體快速變遷迭代的格局，更強化了整體國防生產的韌性，不難看出努力從俄烏戰爭中學習與蛻變。

他也對無人艇後續發展給初二個期許，首先，他期許國防部能夠快速將此次廠商所提供的資訊，綜合出對自己最有利的規格，盡快配合預算提出最有利標的徵求，吸引廠商之間合縱連橫，提出對國軍攻擊自殺無人艇最有利的規劃。

其次，他指出，中科院能夠掌握AI帶來的無人載具自主化趨勢，讓無人載具像智慧型手機的相機，人人皆可輕易上手，能夠藉由軟體，以每月、每季的速度持續升級，讓軍事投資獲得的無人載具硬體，能夠在整個裝備生命週期中，保持戰術優勢。尤其是無人載具投入戰場，不只是一種新型的彈藥武器，更牽涉到整個C2指管架構，甚至準則改變，這都需要靠中科院協助國軍，盡快調整到最適合我國防衛作戰需求的狀態。

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