幻象戰機應對共機又要備戰漢光 李棟樑赴新竹基地感謝官兵付出

軍友社榮譽理事長李棟樑今日前往新竹空軍基地慰勞官兵。（軍聞社提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將在下周一（22日）起實施為期5天4夜的「漢光40號」實兵演習，駐紮與新竹空軍基地的幻象2000戰機機隊，不僅積極整備，還得在中共軍機襲擾時，扮演捍衛台海第一線要角。軍聞社今日報導，軍友社榮譽理事長李棟樑今日赴新竹基地，向官兵捍衛領空、保家衛國的辛勤付出致意。

國軍今年「漢光40號」演習的台灣本島課目，雖採「實兵不實彈」方式進行，但包括空軍新竹二聯隊的幻象2000戰機在內的空軍兵力，依舊以國軍作戰想定參與演訓。另外，根據國防部發布的中共海空兵力動態資訊顯示，中共本周每天皆有8至10架次軍機在台灣海峽活動，位處台海第一線的幻象2000戰機部隊須升空嚴密掌握共軍動態。

為了慰勉官兵辛勞，「軍聞社」今日報導，李棟樑今日由空軍司令劉任遠上將、軍友社秘書長簡士偉等人陪同，前往新竹空軍基地慰問官兵，犒慰弟兄姐妹們捍衛領空、保家衛國的辛勤付出，並致贈加菜金、禮品給部隊官兵；空軍二聯隊也回贈紀念品表達感謝之意。

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報導指，李棟樑秉持「走到、握到、關懷到」的精神，親切與官兵寒暄互動，也與每位官兵代表握手、加油打氣，並跟官兵表達「你們辛苦了」、「想到我的時候可以打給我」等問候，讓官兵感受到其把國軍「放在心中」，也讓官兵更有動力，為國家安全犧牲奉獻。

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