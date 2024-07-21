美太空軍研發新型衛星干擾器 反制中俄太空威脅

美國太空訓練和戰備司令部（Space Training and Readiness Command）最近對「遠程模組化終端」（RMT）干擾器進行測試。（取自美國太空軍專頁）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國太空軍近期公開一款新型地面干擾系統，旨在於衝突期間癱瘓中、俄衛星的通訊能力，防止其收集美軍情報，此舉凸顯太空戰場的重要性與日俱增。然而，這也引發專家對太空軍備競賽升溫的擔憂。

根據《彭博》報導，這款被稱為「遠程模組化終端」（Remote Modular Terminal, RMT）的干擾器，已於今年稍早在美國境內完成初步測試。不同於以往保護自家衛星的防禦性裝備，此次太空軍研發的系統更強調主動出擊，可在敵對國家利用衛星發動攻擊前，先行癱瘓其通訊系統。

根據美國太空軍的聲明，24個RMT干擾器中的前11個，將在幾個月內部署完畢，所有干擾器將於12月31日前在未公開的地點部署完畢。美國太空軍快速能力辦公室在網路上發布一則公告提及，這些終端「是小型、可運輸、低成本的衛星通訊干擾器，可部署在惡劣環境中保護美軍」。

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美國太空軍表示，新終端「透過提供一種擴散、遠程控制和相對可移動的能力」，增強已經部署的「反通訊系統」大型干擾武器，以及一種名為「梅多蘭茲」（Meadowlands）的中型干擾武器。「梅多蘭茲」系統遇到了一些技術難題，至少要推遲到10月份才能交付，比原計畫晚了2年左右。

值得注意的是，美國太空軍強調，相較於俄羅斯研發可製造高空電磁脈衝，進而摧毀衛星的核武技術，這款新型干擾器僅具備暫時癱瘓敵方衛星的功能，屬於較為節制的防禦手段。

美國太空軍司令懷廷（Stephen Whiting）上將指出，中國近年來積極發展太空軍事力量，其龐大的衛星網絡，對美國和盟軍在印太地區的部隊構成嚴重威脅。為此，太空軍必須研發更先進的反制技術，以維護美國及其盟友在太空領域的優勢地位。

然而，致力於促進太空永續利用和治理的智庫「安全世界基金會」（Secure World Foundation）專家薩姆森（Victoria Samson）提醒，儘管太空軍強調這款干擾器僅會造成「暫時且可逆的影響」，但其本質上仍屬於攻擊性武器。薩姆森的擔憂也凸顯當今太空科技發展迅速，各國在軍事上的角力已逐漸延伸至太空領域，未來如何規範太空軍事行動，避免衝突升級，將是國際社會的一大挑戰。

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