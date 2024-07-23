漢光40夜間行動有亮點 新式TOW 2B飛彈車首次現身演習

在漢光40演習首日當晚的機動車隊中，出現了這輛新亮點！這些悍馬車有別於以往，增強了車組員的防護能力，重點是上方的拖式飛彈發射器，據了解，是可搭載發射新型拖式2B飛彈（TOW 2B）的新版本。（圖片擷取自軍聞社影片）

〔記者劉宇捷／台北報導〕5天4夜的漢光40號演習已於昨（22）日展開，演習將模擬假想敵對台實施進攻作戰，我軍執行防護反制、動員任務。演習首日當晚，各部隊亦趁著夜色機動至戰術位置整備，戰車、甲車同時行駛於台灣多處街道；其中，台中十軍團的車隊畫面中，出現罕見的車輛，據了解這是新型的拖式飛彈悍馬車，可發射新型的拖式2B飛彈（TOW 2B）。

根據軍媒《軍聞社》釋出的畫面顯示，第五作戰區部隊之CM32、33、34甲車、M60A3戰車等各型戰甲、輪型車輛，以模擬實戰作為，關閉車頭大燈、開啟防空駕駛燈的方式，機動至戰術位置守備。而其中一列車隊中，出現至少兩輛的新式悍馬車輛，這車輛擁有強化的防彈駕駛艙，車頂上方的武器操作手，亦有新增防護鋼板圍繞，成為暗夜車隊中低調的亮點。

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演習車隊中，出現至少兩輛的新式悍馬車，由於該車未曾出現在過往的演習畫面中，僅在去年被軍迷拍攝過、也未知到貨接裝時間，因此，此次現蹤很可能為該車首次參與大型公開演習。（圖片擷取自軍聞社影片）

據了解，這是新式的拖式飛彈悍馬車，型號可能沿用了M1167之名稱；而這些悍馬車有別於以往，增強了車組員的防護能力，重點是上方的拖式飛彈發射器，是可搭載發射新型拖式2B飛彈（TOW 2B）的新版本。該車未曾出現在過往的演習畫面中，僅在去年被軍迷拍攝過、也未知到貨接裝時間，因此，此次現蹤很可能為該車首次參與大型演習。

關於新型的拖式2B飛彈，2017年以「高效能反裝甲飛彈」名義，向美採購高達1700枚拖式2B飛彈及相關衍生裝備，但原訂前（2022）年與今（2024）年的交貨期程，因美方產能及後續驗測問題，至今交付數量與預期中的有明顯落差。對此，國防部長顧立雄日前表示，該型彈剛開始出廠時，經美國陸軍測評未通過，但目前已通過測評，預計年底前會全數交貨。

拖式2B反裝甲飛彈經改良後，具有「頂攻」能力，主要用於攻擊裝甲車輛或碉堡，以及反登陸作戰擊毀進犯的登陸艦艇，可強化反登陸、反裝甲之本土防禦能力。

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