俄羅斯再派軍艦造訪古巴 雙邊關係加溫

俄羅斯波羅的海艦隊不懼級巡防艦、訓練艦以及支援艦隊27日造訪古巴。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯波羅的海艦隊不懼級巡防艦（Neustrashimy）、訓練艦以及支援艦隊27日造訪古巴，為數月以來第2次拜訪，古巴當局鳴槍歡迎俄羅斯艦隊的到來，並稱此次俄羅斯軍艦拜訪為例行性停靠。

根據《路透》報導，古巴軍方稱此次俄羅斯艦隊到訪為例行公事，美國北方司令部透過聲明表示，「俄羅斯在大西洋的部署並不會對美國構成直接威脅」，北方司令部持續通往北美的監視航線狀況。俄羅斯今年6月也曾派遣潛艦、巡防艦等造訪古巴。

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《路透》指出，美國匿名官員透露，俄羅斯2022年入侵烏克蘭致使美俄緊張局勢加劇，俄羅斯海軍活動也因為美國對烏克蘭的支持而更為密集，儘管皆定義為例行性拜訪，與此同時，俄羅斯和古巴關係也在這段期間明顯改善。

《路透》提及，古巴總統狄亞士─卡奈（Miguel Diaz-Canel）曾4次拜訪俄羅斯，雙邊官方接觸升至最高層級，俄羅斯也向陷入經濟泥淖的古巴運送石油、大宗商品等。古巴目前面臨嚴重經濟危機，當局認為是受美國制裁所害。

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