嘉義空軍基地開放 細雨中戰機特技翻滾獲滿堂彩

空軍嘉義基地開放，F-16V型戰機性能展示。（記者廖耀東攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕睽違6年，嘉義空軍基地今天開放，清晨7點起大批民眾陸續搭乘接駁車入營區，因當地下起微微細雨，F-16大雁衝場及雷虎小組原定特技表演取消，不過嘉義空軍基地F-16等戰機性能展演翻滾、倒飛等特技，讓到場觀賞民眾大呼過癮、超帥氣。

嘉義空軍基地開放，幻象2000-5戰機在空中翻滾展示性能。（記者廖耀東攝）

嘉義空軍基地上次開放是2018年，至今睽違6年，表演活動原於上午9點開始，因雨延後到9點半舉行，由三軍儀隊暨空軍軍樂隊開場表演，上午10點，雨勢稍歇，IDF、幻象2000、F-16先後空中單機性能展示，F-16上場時天空又下起細雨，只見戰機在空中高速、慢速飛行展現特技，到場民眾、孩童看得目不轉睛，表演結束，民眾湧入空軍第4聯隊市集攤位購買周邊商品，人氣、買氣旺。

請繼續往下閱讀...

嘉義空軍基地開放，IDF型戰機性能展示。（記者廖耀東攝）

嘉義空軍基地開放，F-16V型戰機性能展示。（記者廖耀東攝）

嘉義空軍基地第四聯隊相隔6年再度開放營區參觀，大批軍事迷攜帶各式攝影器材準備捕捉空軍英姿！（記者廖耀東攝）

三軍儀隊及空軍軍樂隊開場。（記者王善嬿攝）

嘉義空軍基地地面展示F-16V，現場負責說明的飛官成了不少民眾爭相合照的熱門人物。（記者王善嬿攝）

幻象2000今精彩表演後落地，民眾熱烈歡迎。（記者王善嬿攝）

嘉義空軍基地今天開放，戰機精彩特技表演，現場市集湧入不少家長帶小孩購買模型飛機。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法