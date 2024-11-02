1年22起意外事故...曝陸軍戰術無人機「未依程序操作」為大宗

據立法院公布的預算評估報告統計，光是1年之間就發生了22起意外事故，當中「未依程序操作」又為大宗，可見訓練狀況仍有待改進，「合格」的操作人數不足也成為新的大問題。（資料照）

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陸軍再添購201架「魔羯」戰術近程無人機 但卻近25％未獲操手資格

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國陸軍部隊持續籌獲「魔羯」戰術型近程無人機，並配發至作戰部隊作為戰術偵察之用，然而這也使得「合格」的操作人數不足成為新的大問題，連帶間接導致無人機的操作事故頻傳，據立法院公布的預算評估報告統計，光是1年之間就發生了22起意外事故，當中「未依程序操作」又為大宗，可見訓練狀況仍有待改進。

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根據立法院近日公布的預算評估報告指出，陸軍司令部持續籌獲「魔羯」戰術型近程無人機，目標總價數達301架，但截至今（113）年6月底止，卻有「合格」操作人員人數不足的狀況，且無人機亦已發生多次意外事故。經復查該無人機飛行狀況，自去（112）年4月至今（113）年6月底止，共計發生有22起意外事故，其中不乏「未依程序操作」等人為因素，均顯示操作人員之培訓工作刻不容緩。

預算評估報告圖表詳述了截至今年6月的一年間，陸軍「魔羯」無人機的修復現況以及意外原因。（圖片截取自立法院預算評估報告）

圖表詳細說明截至今年6月的一年間，陸軍「魔羯」無人機的修復現況以及意外原因，其中人員「未依程序操作」為最大宗，其次致動器問題也不在少數，另外也有高度設定、接頭接觸不良、場域訊號不佳、導控站及飛控等零星問題，當中唯獨廠商特檢安裝疏失最為特殊。而這些事故機多已修復歸還或借調同型機予部隊使用。

據審計部去年統計，陸軍無人機組尚有近25%組員未取得無人機操作手資格，其中有 50%為主管幹部，另有部分人員雖已取得無人機操作資格，惟其複訓時數未達規定標準；截至今年6月底，合格之操作人員人數亦僅81員，僅占需求人數之88.04%。顯示部隊正面臨到有機但無足夠「合格」操作員的窘況，「未依程序操作」之肇因也凸顯訓練狀況仍有待加強，藉以降低飛安事故的機率。

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