陸軍再添購201架「魔羯」戰術近程無人機 但卻近25％未獲操手資格

去年9月投入三軍聯勇操演的陸軍「摩羯」無人機。（本報資料照，記者蔡宗憲攝）

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1年22起意外事故...曝陸軍戰術無人機「未依程序操作」為大宗

〔記者劉宇捷／台北報導〕隨著無人機在戰場上的地位與日俱增，我國陸軍也大量採購「魔羯」戰術型近程無人機，首批訂單已交付並開始投入戰演訓。而第二階段部分，陸軍將再斥資12.8億元添購201架「魔羯」；然而，立法院預算中心對114年度國防部預算評估報告卻指出，去年時有多達25%的組員未取得無人機操作手資格，其中又有50%為主管幹部級；截至今年中，亦仍有約12%的不足額，遭監察院糾正。

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陸軍司令部為充實旅級（含）以下作戰部隊偵蒐能力，滿足早期預警、爭取反應時間，於民國110至112年間建案，以7億7843萬餘元籌購戰術型近程無人機50套，共計100架。首批經測驗交付後，為使聯兵營及步兵營能更有效實施「地形限制上戰術偵察及監視」任務，陸軍於民國112年度再經國防部核定提出「戰術型近程無人飛行載具（二階段）」建案。

根據國防部公布的預算書顯示，陸軍將再斥資12億8015萬9千元添購201架的「魔羯」戰術型近程無人機，全案劃分自民國113年至115年執行。依據規劃，今（113）年將斥資1億510萬元籌獲「魔羯」無人機20架；明（114）年再斥資6億1279萬5千元籌獲96架；後（115）年則斥資5億6226萬4千元籌獲85架。

陸軍去年規劃將再斥資12.8億元添購201架「魔羯」戰術型近程無人機；然而，國部部評估報告卻指出，去年時有多達25%的組員未取得無人機操作手資格，截至今年中，亦仍有約12%的不足額（資料照）

然而立院預算評估報告卻指出，目前部隊正面臨到有機但無足夠「合格」操作員的窘況，據審計部去年統計陸軍無人機組尚有近25%組員未取得無人機操作手資格，其中有 50%為主管幹部，另有部分人員雖已取得無人機操作資格，惟其複訓時數未達規定標準；截至今年6月底，合格之操作人員人數亦僅81員，僅占需求人數之88.04%。

儘管陸軍已於今年中開設「無人機訓練中心」，但無人機操作班訓練重點僅為設備基礎操作，尚乏戰場偵蒐等相關實務訓練課程，在人數補足及課程內容上，仍可能導致有機無人用，或是飛安的疑慮產生。

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