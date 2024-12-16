傳北韓軍隊向俄羅斯軍隊開火 語言不通釀禍擊斃8人

圖為北韓領導人金正恩。（美聯社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓派兵捲入俄烏戰爭，烏克蘭軍事情報機構（HUR）14日透露，北韓部隊朝一支俄羅斯部隊開火，造成8名俄軍身亡。

《基輔獨立報》（The Kyiv Indepedent）引述烏克蘭軍事情報機構（HUR）消息，北韓軍隊於庫斯克州在一次「友軍火力」襲擊中殺死了一支俄羅斯部隊的8名成員。對此《基輔獨立報》表示無法核實該消息。

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當天早些時候，烏克蘭總統澤倫斯基表示，大量北韓軍隊已加入俄羅斯在庫斯克地區的突擊行動。

據HUR透過其官方Telegram頻道指出，在庫爾斯克州作戰時，一群北韓士兵向為俄羅斯作戰的車臣艾哈邁特部隊（Chechen Akhmat unit）成員開槍，據稱造成8名俄羅斯士兵死亡。

HUR表示，這起事件是俄羅斯和北韓軍隊之間語言障礙造成，這個問題仍是戰場上的「困難障礙」。HUR稱，截至12月14日，估計有200名俄羅斯和北韓軍人喪生。而澤倫斯基先前宣布，北韓人員已開始遭受「明顯損失」，但並無提供具體數字。

報導也提到，11月初，北韓和烏克蘭軍隊在庫斯克州發生首次直接衝突。烏克蘭總統澤倫斯基當時表示，北韓人員尚未部署到前線的任何其他地區，但這種情況未來可能會改變。

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