沒被美國超過！ 中科院：海軍已下巡飛彈一型訂單

巡飛彈一型。（資料照）

相關新聞請見

美MQ-9情資能否整合國軍無人機體系 中科院：已做好技術開發準備

〔記者吳哲宇／台北報導〕我國今年以「獵鴞專案」名義向美方採購彈簧刀300、Altius 600M-V攻擊無人機近千套，合計金額52億7751萬。對此立委近日於國防預算審查時質疑，我國中科院已研發多款無人機，為何還向美方採購，是否會擠壓到國產供需。中科院航空所所長葉嘉範今日表示，海軍已對巡飛彈一型無人機下採購訂單，中科院正進行相關最後測試驗證。

請繼續往下閱讀...

國家中山科學研究院今日於台中院區舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，其中中科院並展示相關無人機訓練飛行模擬器等，媒體詢問國造軍規軍用無人機進度。葉嘉範表示，自製無人機開發狀況，大體上都按相關的節點進行，包括騰雲、銳鳶，以及紅雀三型無人機，基本上都已完成相關測評，同時也對需求軍種展示過成果，那後續看整體國防預算配置狀況做後續量產部署，中科院都已做好準備。

至於所謂需求軍種，目前較屬意何種無人機？葉嘉範表示，目前明確的是海軍已對巡飛彈一型下採購訂單，中科院正進行相關最後測試驗證。

中科院研發的「巡飛彈1型」為單兵裝備，規格近似彈簧刀300，一樣可快速部署，搭配氣動發射筒，發射後由單兵以平板操控、搭配鏡頭及人工智慧判斷，可協助射手鎖定目標實施打擊。據中科院官方數據，「巡飛彈1型」的滯空時間約15分鐘，導控距離則超過10公里，對防禦作戰而言實屬堪用。

相關知情人士透露，「巡飛彈1型」訂單採購屬大規模交軍採購，而非小規模採購測試。相關預算未見於明年度國防部公開預算內，應是列在機密預算，但可確定明年會交付。

中科院在「2023年臺北國際航太暨國防工業展」，首度展出「巡飛彈2型」無人機。（資料照）知情人士指出，海軍採購該型無人機，並非屬艦用，而是用於岸攻，因此應是海軍陸戰隊對此有作戰需求。

中科院表示，為建立模擬器自主能量，中科院自IDF研發時投入相關技術發展，並逐步掌握模擬器關鍵技術，至今已開發逾240套各式模擬系統，除國軍所需之陸、海、空及各式射擊模擬器外，已完成包含臺灣高鐵與臺鐵模擬器等民用模擬系統的建置與性能提升，帶動國內相關產業發展，形成完整產業供應鏈。

中科院指出，本次展示「城鎮戰鬥場景VR系統」、「無人機飛行模擬器VR系統」、「鐵道駕駛VR系統」、「輕兵器射擊訓練模擬器」與「無人機AI情資中心」，以及首次對外展示的「飛行駕駛體驗平台」、「機動型無人機飛行模擬器」與「通用型飛行模擬驗證平台」等8項模擬系統研發成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法