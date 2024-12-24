美MQ-9情資能否整合國軍無人機體系 中科院：已做好技術開發準備

國家中山科學研究院24日於台中院區舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，展示無人機AI情資中心研發成果。 （記者羅沛德攝）

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沒被美國超過！ 中科院：海軍已下巡飛彈一型訂單

〔記者吳哲宇／台北報導〕國家中山科學研究院今日展示「城鎮戰鬥場景VR系統」、「無人機飛行模擬器VR系統」、「鐵道駕駛VR系統」、「輕兵器射擊訓練模擬器」與「無人機AI情資中心」，以及首次對外展示的「飛行駕駛體驗平台」、「機動型無人機飛行模擬器」與「通用型飛行模擬驗證平台」等8項模擬系統。中科院航空所所長葉嘉範表示，中科院已經做好了準備，只要軍方提出需求，航空所也能讓MQ-9整合進無人機AI情資中心。

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中科院所發展之各型無人機對應的「全功能無人機飛行模擬器」，運用虛擬實境VR技術，模擬執行基礎飛行及起降科目，提升訓練效益。

另外「機動型無人機飛行模擬器」，則具備高擬真的圖像式儀表及光學遙測酬載畫面，協助飛行操控員（IP）或酬載操控員（PO）熟悉系統操作，並與AI情資中心鏈結，模擬無人機偵蒐、情傳工作；模組化設計，也可快速適配各種國造無人機機型。

至於「無人機AI情資中心」部分，中科院表示，該系統是為無人機建立之影像數據共同情資平台，具各型無人機即時影像、戰情看板功能，已導入生成式AI、GPT模型，可即時分析及辨識串流影像，輔助人員迅速掌握戰場態勢。

對於美國軍售給台灣的MQ-9「高高空」長程偵察無人機，未來其機上蒐獲的情資能否整合、鏈結到中科院的無人機情資系統？葉嘉範表示，相關技術整合運用部分，中科院已有完整科研團隊跟人才，同時也掌握到相關無人機跟模擬器關鍵技術，以及國內完整模擬產業鏈，透過三方技術跟能量整合，中科院已經做好準備，只要軍方提出需求，航研所都協助國軍做好系統整合工作。

不過，實戰狀況下，戰鬥空域內會有數百、千架無人機同時運作，特別是現行陸軍基層即將有300多架「魔羯」戰術型近程無人機，未來納入商規軍用無人機後，我國無人機規模將破3千架，「無人機AI情資中心」如何篩濾資訊、影像呈現?中科院人員表示，目前系統較偏向為大型無人機運用，未來會在系統增加層級篩濾功能，系統會依各層級指揮官權限，呈現相關無人機種類和分布，各層級指揮官也可以在篩選功能查看各式情資。

另外，系統可保存每架無人機回傳的影像資訊，但當無人機數量增加後，系統會否過載?中科院人員表示，這就需要依靠算力、資訊中心的建置，來擴大儲存容量。

國家中山科學研究院，展示飛行駕駛體驗平台研發成果。 （記者羅沛德攝）

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