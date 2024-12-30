五度招標終定案 陸軍2027年換裝新型歐規通用油罐車

陸軍現役的美製M978重型油罐車，未來將與新採購的歐規通用油罐車搭檔，成為部隊戰時機動補給的「雙本柱」。（中華民國陸軍官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕隨著多項大型作戰儎台今（2024）年起陸續抵台，陸軍也計畫採購新型油罐車以滿足軍種後勤；但歷經4度流標的曲折，國防部總算在耶誕節前拍板採購歐規新車，明（2025）年元旦起將投入新台幣6.21億餘元，分3年汰換已不敷使用的M49系列卡車，搭檔服役中的美製同型車，提升部隊整體運補效能。

根據政府電子採購今（30）日公告資訊，陸軍上（11）月底以「陸通用型油罐車」名義進行第五度招標，全案已於本（12）月24日決標，金額達新台幣6億2138萬8800元，將從明年元旦起履約至2027年9月底，分三批換裝新型運補車輛。由於該案從年初至今已四度流標，此次招標決標除交貨批次減少外，實際採購金額也略低編列的年度公開預算。

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陸軍的「陸通用型油罐車」第五度招標已於12月24日決標，明年元旦起將投入6億多台幣，耗時2年9個月分三批換裝新型歐規油罐車。（擷自政府電子採購網）

根據國防部明年度公開預算，陸軍為提升常、後部隊油料運補能力，去年起編列新台幣6億2263萬元預算，規劃於2027年以前採購77輛新型通用油罐車，以汰換服役逾半世紀的2.5噸級M49系列卡車；陸軍現役的M49A2C「兩噸半」油罐車係以美軍M35卡車底盤改裝而成，但因車體老舊，已逐漸不敷戰備所需。

一輛投入波斯灣戰爭的美軍M49A2C同型油罐車。（美國國家檔案館）

值得一提的是，由於該公司長年代理進口的德國曼恩商用卡車（MAN Truck），去（2023）年於波蘭設立新廠區，因此該決標公告也註明，陸軍新購的通用油罐車將於德國或波蘭生產。

國軍現役油罐車為八輪的M978「重型增程機動戰術卡車」（HEMTT）、同時也是美國陸軍現役裝備，編屬各作戰區陸軍後勤支部，至今已多次參與國軍各大、小演訓；該車也在今年的漢光40號和長泰19號操演期間現蹤，分別實施直升機野戰熱加油和主動運補。隨著新型通用油罐車將於2027年到位，陸軍未來也將以美、歐雙規格車型，有效提升戰時的後勤補給量能。

今（2024）年10月投入陸軍長泰19號操演的M978油罐車。（擷自軍聞社官方Youtube影片）

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