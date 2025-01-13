後備戰力缺T75班用機槍 軍備局：加班保證今年4月前交軍

圖為陸軍官兵操作裝有夜視鏡的T75班用機槍。（本報資料照，記者游太郎攝）〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍透過兵役、召訓改革強化後備戰力，不過國軍原定於去年採購上萬組機槍、榴彈機槍、消毒器與夜視鏡，多未能如期採購完畢，迄今已延宕一年。其中，國軍預計為後備部隊採購的2060挺「班用機槍」，原定去年獲得460挺，尚有400挺待交付。軍方官員日前於立院外委會審查預算案時解釋，目前已產製300挺，絕對會在2025年4月前交軍。

立法院外交及國防委員會日前審查今年度國防部預算案時，國民黨立委馬文君、民眾黨立委林憶君等人提案指出，陸軍編列班用機槍8025萬元，委託軍備局205廠產製，其中2023年、2024年分別應獲得400挺、60挺，但其中2023年度應籌獲部分，因產製進度落後延宕交裝，要求國防部解釋。

軍方官員表示，軍備局T75班用機槍一年產量是250挺，截至去（2024）年12月18日為止，已產製300挺，由於後備戰力提升案是近2年提出，軍備局205廠都是早上7點至晚上7點雙班制產製，會在2025年4月底前交軍，「就差這4個月」。

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根據國防部預算書顯示，國軍自2022年至2026年編列4.2億餘元預算，採購2060挺「班用機槍」，盼能強化新成編後備部隊反登陸、反空機降、縱深地區與連續反擊任務。

此外，國防部共編列5.21億餘元執行「國軍後備部隊兵器類裝備整備」，採購榴彈發射器、手槍及榴彈機槍，並執行「國軍後備部隊火砲類裝備整備」，花費1.06億餘元採購中型迫擊砲，加計後備輕型消毒器、後備背負式消毒器、夜視鏡及雙目望遠鏡等，計須26億餘元，全數須於去年採購完畢。

不過，去年立法院預算中心發布2025年度國防部預算評估報告，指上述國防部後備部隊裝備籌獲案件，皆有進度延宕情形，「國軍後備部隊兵器類裝備整備」截至2024年6月為止，全數皆未交付軍種使用。

另外，國軍計畫籌獲9842具頭戴式夜視鏡，但截至去年6月底僅交付921具，尚有8360具待交付；班用機槍部分，國軍原定去年、今年獲得460挺，但尚有400挺待交付。

針對無法如期交付原因，國軍解釋，是因產能不足、關鍵組件供應商受烏俄戰爭影響致延宕、國外原廠因輸出許可及產能不足致延宕、產製進度落後等所致，相關案件於2024年10月至12月之間完成交付。

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