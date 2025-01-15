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中國怪奇登陸船的真實影像曝光了 與滾裝輪對接組成海上浮橋
日前引發討論的中共「特種兩棲駁船」，現在有了新的真實畫面（上）佐證！從網路流傳出的畫面明顯可見，這艘船的作用與先前的概念模擬圖（下）雷同。（圖片擷取自@AlexLuck9、@CovertShores的X帳號／本報合成）
〔記者劉宇捷／綜合報導〕日前引發討論、與台海登陸戰息息相關的中共「特種兩棲駁船」，現在有了新的真實畫面佐證！從網路流傳出的畫面明顯可見，這艘船的作用與先前的概念模擬圖雷同，自行帶有可伸縮或組裝的海上浮橋，船的另一端與民用滾裝輪對接，形成可以克服海岸地形限制的海上碼頭，顯示中國不斷透過各種「新奇」的手段，突破台灣的防衛計劃。
根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，今（15）日網路上流傳一張有趣的照片，顯示一艘概念奇特的「特種兩棲駁船」正在中國某海灘進行測試，其具體的拍攝地點和時間尚不清楚。這艘駁船帶有可伸縮或組裝的海上浮橋，其外伸長度遠超過艦體本身的長度；駁船後方與一艘大型民用滾裝輪對接，負責卸載重型車輛。照片整體呈現相當完整，可見中國技術人員似乎正在對整套系統進行實際操作演練。
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今（15）日網路上流傳一張有趣的照片，顯示一艘概念奇特的「特種兩棲駁船」正在中國某海灘進行測試，這也證實了先前外國開源情報分析師發現到的不尋常活動。（圖片擷取自@AlexLuck9的X帳號）
這張拍攝到的影像，也證實了先前外國開源情報分析師發現到的不尋常活動。當時，分析師首先觀察到，位於中國廣州龍穴島一帶的造船廠中，某種特定類型的登陸船隻正在增加，且至少建造3-5艘，特別是島上的廣船國際有限公司（GSI）。該公司是國營中國船舶工業集團公司（CSSC）的子公司，因此不排除與中國解放軍海軍的擴張行動有關。
獨立海軍情報分析師HI Sutton則撰文表示，中國疑正在建造至少5艘的新型特種登陸駁船，這些駁船似乎是為了兩棲攻擊而量身定做的；這些特種駁船在戰術上，可以為中共解放軍海軍部隊提供一種「獨特的方式」，直接將大量的重型戰車及載具，卸載到台灣沿海的道路上。
這張由央視播出的畫面可見，這次的海上提道是由多個浮動平台組合而成，並且確實具有軍事行動意義。（圖片擷取自@Hurin92Ｘ的帳號／來源:央視）
中国軍の能力向上に対しての脅威論はともかく、これの建造自体をもってやたらと台湾有事切迫を叫ばれてもという。— お砂糖wsnbn （@sugar_wsnbn） January 14, 2025
2027年頃までに一応の台湾攻略能力をPLAが持つことは規定路線ですし、新型桟橋船自体はあくまで台湾上陸が現実的な目標となってからずっとやってることの能力向上、後継開発なのでねぇ。 https://t.co/vD1KDdWpM4 pic.twitter.com/tvXk5zv6K1
不過，此次被揭露的照片，與最近在龍穴島拍攝的船舶衛星圖像，有著些微的不同。在衛星圖像中可見駁船有4個、6個與8個巨型升降支柱，以提供更穩定的平台，而其中一些駁船甚至還有自備坡道，在某些情況下完全不需依靠臨時碼頭或建置堤道系統，這有助於更快速、更輕鬆的進行登陸作業。
無論執行細節與載台類型為何，這樣的碼頭浮橋概念都正在被中國解放軍落實中，意圖打破我「紅色沙灘」的防衛構想。
在衛星圖像中可見駁船有4個、6個與8個巨型升降支柱，以提供更穩定的平台，而其中一些駁船甚至還有自備坡道（如放大圖），在某些情況下可自行完成登陸作業。（圖片擷取自@AllSourceA的X帳號）