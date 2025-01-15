中國怪奇登陸船的真實影像曝光了 與滾裝輪對接組成海上浮橋

日前引發討論的中共「特種兩棲駁船」，現在有了新的真實畫面（上）佐證！從網路流傳出的畫面明顯可見，這艘船的作用與先前的概念模擬圖（下）雷同。（圖片擷取自@AlexLuck9、@CovertShores的X帳號／本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕日前引發討論、與台海登陸戰息息相關的中共「特種兩棲駁船」，現在有了新的真實畫面佐證！從網路流傳出的畫面明顯可見，這艘船的作用與先前的概念模擬圖雷同，自行帶有可伸縮或組裝的海上浮橋，船的另一端與民用滾裝輪對接，形成可以克服海岸地形限制的海上碼頭，顯示中國不斷透過各種「新奇」的手段，突破台灣的防衛計劃。

根據軍聞網站《THE WARZONE》報導，今（15）日網路上流傳一張有趣的照片，顯示一艘概念奇特的「特種兩棲駁船」正在中國某海灘進行測試，其具體的拍攝地點和時間尚不清楚。這艘駁船帶有可伸縮或組裝的海上浮橋，其外伸長度遠超過艦體本身的長度；駁船後方與一艘大型民用滾裝輪對接，負責卸載重型車輛。照片整體呈現相當完整，可見中國技術人員似乎正在對整套系統進行實際操作演練。

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今（15）日網路上流傳一張有趣的照片，顯示一艘概念奇特的「特種兩棲駁船」正在中國某海灘進行測試，這也證實了先前外國開源情報分析師發現到的不尋常活動。（圖片擷取自@AlexLuck9的X帳號）

這張拍攝到的影像，也證實了先前外國開源情報分析師發現到的不尋常活動。當時，分析師首先觀察到，位於中國廣州龍穴島一帶的造船廠中，某種特定類型的登陸船隻正在增加，且至少建造3-5艘，特別是島上的廣船國際有限公司（GSI）。該公司是國營中國船舶工業集團公司（CSSC）的子公司，因此不排除與中國解放軍海軍的擴張行動有關。

獨立海軍情報分析師HI Sutton則撰文表示，中國疑正在建造至少5艘的新型特種登陸駁船，這些駁船似乎是為了兩棲攻擊而量身定做的；這些特種駁船在戰術上，可以為中共解放軍海軍部隊提供一種「獨特的方式」，直接將大量的重型戰車及載具，卸載到台灣沿海的道路上。

這張由央視播出的畫面可見，這次的海上提道是由多個浮動平台組合而成，並且確實具有軍事行動意義。（圖片擷取自@Hurin92Ｘ的帳號／來源:央視）

不過，此次被揭露的照片，與最近在龍穴島拍攝的船舶衛星圖像，有著些微的不同。在衛星圖像中可見駁船有4個、6個與8個巨型升降支柱，以提供更穩定的平台，而其中一些駁船甚至還有自備坡道，在某些情況下完全不需依靠臨時碼頭或建置堤道系統，這有助於更快速、更輕鬆的進行登陸作業。

無論執行細節與載台類型為何，這樣的碼頭浮橋概念都正在被中國解放軍落實中，意圖打破我「紅色沙灘」的防衛構想。

在衛星圖像中可見駁船有4個、6個與8個巨型升降支柱，以提供更穩定的平台，而其中一些駁船甚至還有自備坡道（如放大圖），在某些情況下可自行完成登陸作業。（圖片擷取自@AllSourceA的X帳號）

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