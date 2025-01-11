網傳中國建造一系列特種登陸船 意在突破台灣「紅色沙灘」防衛

外媒軍事專家分析開源情報表示，中國正建造至少5艘新型特種登陸駁船，其中一艘可伸出長約120公尺的陸橋，直接深入沿岸公路、城鎮運送裝備。（圖片擷取自@CovertShores的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕傳統觀點認為，台灣島只有少數海灘適合兩棲登陸，因此這些被匡列為可能登陸點的「紅色沙灘」，往往都已制定了嚴密的防禦計畫，中國重型裝備則走海港登陸；然而，這項防衛認知恐將徹底被打破！外媒軍事專家分析開源情報指出，中國正建造至少5艘新型特種登陸駁船，其中一艘可伸出長約120公尺的陸橋，直接深入沿岸公路、城鎮運送裝備。

根據軍聞網站《Navel News》10日報導，關注中國造船廠的國防分析師注意到，某種特定類型的船隻正在增加，同時他們也從開源情報（OSINT）及多個消息來源證實了不尋常的建造工程。這些特殊造船活動都活躍在中國南方的廣州造船廠，數量至少有3-5艘；其中，位於龍穴島的廣船國際有限公司（GSI），更建造了疑似大型無人水面艦艇及輕型航空母艦，這些可能涉及中共海軍擴張的關鍵部分。

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撰寫報導的國防情報專家薩頓（HI Sutton）統整分析，中國疑正在建造至少5艘的新型特種登陸駁船，這些駁船似乎是為了兩棲攻擊而量身定做的；這些特種駁船在戰術上，可以為中共解放軍海軍部隊提供一種「獨特的方式」，直接將大量的重型戰車及載具，卸載到台灣沿海的道路上。

開源情報指出，中國不尋常的兩棲駁船造船活動，都活躍在中國南方的廣州造船廠及龍穴島一代。該島位於珠江口岸，右鄰深圳機場，南有香港、澳門。（圖片擷取自Google地圖）

報導指出，有關這些這些特殊駁船，每艘都具有很長的路橋從艦艏前面延伸出來，其長度可能超過120公尺，可用於到達沿海公路或海灘以外的堅硬地面；尾部設有一個開放式的平台，可供其他船舶停靠和卸貨，其中有些駁船甚至帶有可升降的腳柱，即使在惡劣天氣下也能提供穩定的運送平台。這些駁船在行動中，就像是充當浮動碼頭一般。

這些船隻可以被中國方面解釋為民間使用，但以它的尺寸來說，似乎又大大超出了民用規格。英國地緣戰略委員會（Council on Geostrategy）海權研究員Emma Salisbury博士表示，中國正在建造一支龐大的軍民兩用船隊，這些商船在需要時可以輕鬆徵用做為軍事用途，其中特別包括滾裝船，因為它們非常適合運輸軍用車輛，並且確實是按照軍事規格建造的。

總之，這項大膽的想法看似可行，但其中應仍還有相當大的技術待克服，特別是要跨長距離的運送重型武器，而不使橋樑變形或斷裂，以及這麼大一艘船的航行速度與跨洋途中的被攔截性；不過，這也表明了中共解放軍正嘗試打傳統思維解決可能的軍事行動方式，國軍應當居安思危，考慮「紅色海灘」防衛構想外的可能性。

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