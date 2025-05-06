倒數14天！ 蘭卡威航展5/20-5/24登場 美俄Su-57、B-52傳同場尬戲

蘭卡威國際海事航空展（LIMA 2025）即將於5/20-5/24登場！俄羅斯五代機Su-57與美軍B-52轟炸機將高機率現身，進行動態表演。（圖片截取自Sputnik、DVIDS/本報合成）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕亞洲三大航展之一的蘭卡威國際海事航空展（LIMA 2025）即將登場！今年展覽會將於5/20-5/24於馬來西亞的蘭卡威島舉行，主辦方昨日也公布了參展廠商名單；此外，眾所矚目的空中特技表演隊確定由俄羅斯「勇士」及印度「光輝」擔綱演出，至於動態方面，俄羅斯五代機Su-57與美軍B-52轟炸機將高機率現身，進行不同風格的表演。

航太方面，蘭卡威國際航展最大的特色在於融入了東北亞地區少見的「俄系」飛機，也體現了東南亞地區在軍事發展上的多元特性，會場上將有機會一次目睹如F-18、C-130的美系裝備，Su-30MKM、Su-35的俄系裝備，以及Jas-39的歐系裝備等同場展出，而新興軍工國造大國如韓國及印度的裝備，也將在會場嶄露頭角。

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官方網站統計，活動將吸引512家廠商、500名外國代表團，開設7個國際場館，以及預估30000名的貿易訪客出席；而展覽本身也規劃邀請了5個空中特技飛行隊、展出共100架飛機，以及90艘海事船舶的豐富內容。

俄羅斯「勇士」特技飛行表演隊。（圖片截取自Sputnik）

儘管官方遲遲未發布動態單機展演的詳細資訊，但諸多消息來源指出，俄羅斯最新銳的第五代戰機Su-57及美軍傳奇的B-52H戰略轟炸機，都將高機率出席動態飛行表演，這將會是俄羅斯的最新匿蹤戰機首度在該地區演出。

參展資訊方面，LIMA 2025區分海事展區與航空展區，海事位於南方的RWL碼頭舉行，航空則於蘭卡威國際機場舉行。而從官方最新公布的參展名單來看，美國國防大廠洛克希德馬丁將會出席，但未見波音防務及RTX公司，不過倒是有韓國航太工業公司（KAI）、法國的歐洲飛彈集團（MBDA）、印度的國防工業，甚至還有伊朗的專屬攤位，可謂融合了歐美亞太等各大軍工企業，精彩可期！

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