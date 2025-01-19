牽車嚕！美陸軍接裝首批新「史崔克」甲車 無人砲塔、防護力升級

美國陸軍第七步兵師已接裝首批M1304「史崔克 ICVVA1」，搭載採用30公厘鏈砲的無人砲塔。（取自美國陸軍第七步兵師官方臉書頁）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍「史崔克」（Stryker）裝甲車問世20餘年來，已衍生出諸多次型號，也是我國發展「雲豹」裝甲車的參考典範。值得注意的是，「史崔克」家族仍持續壯大中，綜合美國陸軍資訊與外媒報導，美國陸軍第七步兵師近日已接裝首批M1304「史崔克 ICVVA1」，不僅搭載採用30公厘鏈砲的無人砲塔，防護力、感測能力等也優於現役車型。

美國陸軍第七步兵師16日於官方臉書粉絲頁發文表示，該單位已獲得首批「史崔克 ICVVA1」裝甲車，形同「裝著輪子的阿帕契（直升機）」（An Apache on Wheels），這篇文章引用該師所屬營長布萊爾（Timothy Blair）中校所言，單位擁有整合遙控武器站與標槍飛彈的CROWS-J車型，現在使用搭載30公厘機砲的新車，當旅級戰鬥部隊的直射火力獲得升級時，就是一項重大轉變。

軍聞網站「Army Recognition」17日則報導，接裝新一批「史崔克 ICVVA1」裝甲車的單位，為第7步兵師第2史崔克旅級戰鬥部隊（SBCT）第17步兵團第1營。美國陸軍今年計畫接裝269輛新車，並部署於3個史崔克旅級戰鬥部隊。

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M1304「史崔克 ICVVA1」30公厘鏈砲特寫。（取自美國陸軍第七步兵師官方臉書頁）史崔克裝甲車的家族成員相當多，包括搭載105公厘戰車砲的M1128機動砲車、M1129迫砲車、M1134反裝甲飛彈車，以及定名「斯陶特」的防空裝甲車，但採用30公厘鏈砲的構型則相對較晚問世。值得留意的是，「史崔克 ICVVA1」採用30公厘的XM813鏈砲，為無人砲塔設計，體積比有人砲塔更小。

此外，「史崔克 ICVVA1」採用新一代「DVH A1」雙V形抗炸底盤，防護力也比起既有車型更強，可抵擋14.5公厘穿甲彈射擊，整體車重約28公斤左右，最高時速可達110公里，將是美國陸軍兼具機動性與火力的新銳甲車。

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