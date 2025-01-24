強化護衛首都安全 規劃「憲兵丶海軍陸戰隊」雙重兵力共同衛戍

軍方人士透露，國防部已指示海軍陸戰隊增派兵力進駐大台北週邊地區據點，並由兩棲偵搜大隊加入執行淡水河河防及台北港安全的任務行列。圖為兩棲偵搜大隊隊員駕駛M109特種作戰突擊艇，在台東富岡漁港現蹤。（資料照，記者劉人瑋攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應中國對台發動突襲及斬首戰，強化首都防衛安全，軍方人士透露，國防部已指示海軍陸戰隊增派兵力進駐大台北週邊地區據點，並由兩棲偵搜大隊加入執行淡水河河防及台北港安全的任務行列，他並且表示，未來若有首都衛戍任務需要，軍方也會再做調整部署。

他指出，陸戰隊六六旅步兵營在2017年正式進駐位在台北市北投的政戰學校校區，成為除憲兵部隊之外，第一個進駐台北市區的作戰部隊。由於對首都防衛安全上的評估檢討，認為有再加強的必要，軍方因此在本月指派海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊，調派兵力進駐淡水河相關營區，與現行負責淡水河防的陸軍關渡指揮部丶海巡署等單位，共同執行河防任務。

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此外，陸戰六六旅也需肩負台北港等國家關鍵基礎設的安全任務，軍方人士說，這方面也有任務兵力的安排。

陸戰隊66旅步兵營在2107年進駐北投政戰學校校區，時任國防部長馮世寬（著深色夾克者）視導進駐運作情況。（軍聞社提供）。

據了解，首都地區的安全防衛，過去長期是由憲兵指揮部負責，由於安全情勢的評估及檢討認為有再加強的必要，海軍陸戰隊是國軍的戰略預備隊，依軍方決策就可機動投入各地區的防衛作戰，未來不排除朝向「憲兵丶海軍陸戰隊」雙重兵力，共同衛戍首都安全的規劃。

軍方人士說，海軍的兵力結構及編制，在未來一年內將有重大的調整，除了整合反艦飛彈部隊丶飛彈快艇部隊丶海洋監偵等單位，整合成立濱海作戰指揮部之外，海軍陸戰隊的傳統兵力結構及編制也將會有大幅的調整，要甩開笨重的裝備，朝向能快速機動部署丶強化火力打擊力的方向調整，相關規劃應在今年就可見分曉。

首都地區的安全防衛，過去長期是由憲兵指揮部負責，由於安全情勢的評估及檢討認為有再加強的必要，未來不排除朝向「憲兵丶海軍陸戰隊」雙重兵力，共同衛戍首都安全的規劃。圖為憲兵第202指揮部夜間在台北市實施突發狀況應處演練。（圖：軍聞社）

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