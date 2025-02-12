不送俄國醫院卻遠赴北韓？ 數百名俄軍傷兵赴北韓治療

數百名俄軍士兵遠赴北韓「治療」，引發外界質疑。圖為俄軍士兵（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與北韓之間的軍事交流透過烏俄戰爭持續深化，北韓除了派遣軍隊赴俄羅斯協助俄軍與烏克蘭作戰之外，近期也傳出協助治療俄軍傷兵。俄羅斯駐平壤大使馬澤戈拉（Alexander Matsegora）9日接受俄媒採訪時對北韓表達感謝，感謝北韓協助醫治數百名在烏俄戰爭中受傷的俄羅斯傷兵。

綜合外媒報導，俄羅斯官媒《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）9日刊登關於俄羅斯駐平壤大使馬澤戈拉的採訪內容顯示，有數百名俄軍傷兵在北韓醫療機構中休養。馬澤戈拉強調，兩國關係有如兄弟，最好的例子就是在北韓醫療機構中休養的數百名受傷俄軍，並提到北韓免費協助俄軍傷兵治療。

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除了協助治療傷兵，馬澤戈拉也提到，陣亡俄軍士兵的子女們去年曾到北韓旅遊，俄羅斯與北韓正在發展學生交流活動，俄羅斯也向北韓提供煤炭、食品及藥物等。

《CNN》報導質疑，北韓破舊的醫療衛生設施能為俄軍傷兵提供多少程度的治療，目前仍未可知。

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）10日也對俄羅斯官方的說法抱持懷疑態度，表示俄軍指揮部過去傳出在未經治療的狀態下將傷兵送回前線，顯示俄軍普遍無視兵員健康，這使得俄羅斯官方將俄軍送往國外治療的說法受到質疑，特別是他們把傷兵「送到北韓治療」。

「戰爭研究所」質疑，俄軍是以治療傷兵為由，暗自下其實是派員前往北韓提供北韓人民軍關於烏俄戰爭的戰場經驗談。

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