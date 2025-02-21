中科院新型靶機試射清晰曝光 另有特殊車輛出沒

中科院新型靶機試射清晰曝光。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年進行多項新型飛彈試射的屏東中科院九鵬基地，根據最新射擊公告，持續至26日在九鵬基地實彈射擊，除發射罕見的新型靶機被清晰記錄，更出現特殊車輛，吸引不少軍事迷拍攝記錄。

中科院新型靶機試射清晰曝光。（記者蔡宗憲攝）

軍事粉專「Taiwan adiz」日前記錄下發射罕見新型靶機，今天上午更拍下清晰外觀，更發現周邊有特殊車輛進駐，看得出國軍持續進行國防研發任務，不畏對岸不斷文攻武嚇威脅。

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去年進行多項新型飛彈試射的屏東中科院九鵬基地，除發射罕見的新型靶機被清晰記錄，更出現特殊車輛，吸引不少軍事迷拍攝記錄。 （記者蔡宗憲攝）

根據中科院射擊公告，這次射擊時程從二月中至二月二十六日，公告項目為火炮試射，最大彈道高度「25000呎」，射程危險區域從台東太麻里至恆春東南外海。

中科院新型靶機試射清晰。（記者蔡宗憲攝）

中共升高台海情勢緊張，國軍強化戰訓本務，中科院去年也曾在屏東九鵬基地對外公開海空精準飛彈射擊操演，派出愛國者二型防空飛彈、天弓三型防空飛彈，模擬敵軍戰機入侵，空軍發射飛彈攔截，順利命中目標也是國軍睽違12年，再次開放媒體進入九鵬基地，近距離捕捉飛彈升空。

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