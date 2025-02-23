圖解軍武》空射版來了！ 「雄三」超音速反艦飛彈可打400公里外敵艦

圖解雄風三型超音速反艦飛彈。（國防部提供，記者涂鉅旻製圖）

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「空射雄三」飛彈成真！ IDF戰機掛載2枚地面滑行測試

〔記者涂鉅旻／台北報導〕各界「敲碗」已久的國造「雄風三型」超音速反艦飛彈空射版，近日被直擊掛載於IDF經國號戰機之上測試，雄三飛彈亮相迄今將近20年，現已量產供海軍海鋒大隊、艦艇部隊使用，可打擊150公里外敵軍艦艇，外傳量產中的增程型還可打到400公里外目標。《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式，帶您解析國造「航艦殺手」的威力。

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蓽路藍縷的發展

雄三反艦飛彈於2007年國慶大典首度亮相。（資料照）「雄風三型」超音速反艦飛彈已經是廣為國人所知的精準彈藥，但事實上，早在超音速反艦飛彈還不普及的1990年代，中科院在難以獲得外國關鍵物資與技術奧援，也無其他國家同級品的可參考等背景下，幾乎「無中生有」地研製而成，才使我國反艦戰力獲得「轉骨」躍升契機。

根據中研院近代史研究所出版的前中科院長龔家政回憶錄敘述，中科院研製雄三飛彈時，我國曾向美國申購JP-10高密度戰略性燃油、高精密陀螺儀等，前者第一時間未獲美方同意，直到我方釋出可自行提煉的成果與訊息後才改變主意，後者則仰賴專家率團研發而成。於是，雄三飛彈在1997年首度測試、2005年通過作戰測評，並於2007年10月的國慶閱兵亮相，隨後啟動量產迄今，也因我國較早踏入超音速反艦飛彈領域且獲得成果，部分技術一度獨步全球。

設計與性能

國防部曾展示雄三飛彈命中敵軍航艦的想像影片。（資料照，記者方濱照攝）與亞音速的國造「雄二」反艦飛彈構型相比，「雄三」飛彈不僅彈體更大，飛彈前端較為尖銳，後端還有2具助推火箭，與飛彈尾端的固體火箭，在飛彈發射後的加力期輸出動力，帶動飛彈衝向高空。隨後，固體火箭與助推火箭脫落，飛彈陡降高度，改採掠海飛行形式，由液態衝壓引擎維持超音速巡航，雖無法得知飛彈掠海飛行時，距離海平面的實際高度，但仍能減低遭敵軍艦載防空系統、近迫武器系統攔截的機率，並且擊中艦艇水線一帶，進而擊沉敵艦。

雄三飛彈的破壞力不俗，實地射擊靶艦後，不僅貫穿鋼板，還炸出巨大的破口。（取自中科院Youtube影片）雄三飛彈的艦射、陸射標準版射程約150公里左右，外傳飛行時速可達2.5馬赫（約3063公里），比起雄二飛彈的0.85馬赫（約1041公里）快上將近三倍，代表敵軍艦艇的反應、反制時間被大幅壓縮。且「雄三飛彈」具備不俗的破壞力，國軍曾用雄三飛彈測試射擊靶艦，結果不僅貫穿艦體的鋼板，還炸出3.5至4公尺高、3公尺寬的大洞，可有效反制敵軍中、大型艦艇，如此性能也被外界冠上「航艦殺手」美名。

現今部署情形

成功級巡防艦上的雄二、雄三飛彈發射箱，其中雄三飛彈的彈箱體積較大。（資料照）雄三飛彈自2007年正式亮相後，隨即在該年至2014年間啟動首波艦射版飛彈量產工作，於是，包括成功級巡防艦、錦江級巡邏艦、沱江級巡邏艦等陸續接裝，後續包括正在建造原型艦的輕型巡防艦，也將採用這款反艦利器。另外，有「海巡版沱江艦」之稱的安平級巡防艦，也可藉由「平戰轉換」搭載至多8枚雄三飛彈，與海軍艦艇一同扛起捍衛海疆重任。

由海鋒大隊操作的陸射版雄三飛彈發射車。（資料照，國防部提供）除了艦射版之外，國軍自2017年起執行「機動飛彈車」量產工作，使得負責「以陸制海」任務的海軍海鋒大隊獲得陸射型雄三飛彈，2022年起改列「海空戰力提升計畫採購特別預算案」持續量產至今。考量我國須達到對敵艦的擊殺率需達70％，海軍除了對美採購陸射版「魚叉」反艦飛彈，同時也擴大雄三飛彈的年產量，現已達每年70枚的水準。

空射版可望湊齊陸、海、空「大三元」

近期有民眾直擊，經國號戰機的機翼下方，掛載空射型雄三飛彈測試彈。（讀者提供）軍事迷近期在花蓮基地直擊，1架經國號戰機掛載「空射型」雄三飛彈的測試彈，若測試順利且啟動量產，將使這款國造飛彈也如同美製魚叉飛彈，湊齊陸、海、空射「大三元」。雖然目前對這型飛彈的資訊相當有限，但從圖片研判，空射版雄三飛彈的體積略小於陸射版、艦射版，且應該自上述二款的1400公斤「減重」至1000公斤以下，以利經國號戰機掛載。

值得注意的是，催生雄三飛彈的中科院顧問蘇玉本去年接受本報專訪時提到，若單純從技術面檢視空射型飛彈可行性，只需減輕重量，以主加力器作為動力來源即可。而根據現有曝光照片可見，空射型雄三的測試彈，確實沒有2具助推火箭，且由於經國號戰機具備高巡航速度，也可在高空發射飛彈，因此研判飛彈在投放後，即可適時啟動衝壓引擎掠海飛行。不過，經國號戰機這次掛載的飛彈，是否為空射版雄三實彈，以及未來量產計畫為何，都還要繼續釐清。

更大管的衍生型：雄三增程型、雲峰飛彈

陸基雄三飛彈機動發射車。國軍正在籌獲射程更遠、體積更大的雄三飛彈增程型。（資料照）雄三飛彈除了可在多種儎台上發射，中科院也持續精進既有能量，透過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」量產雄三增程型飛彈，雖彈體尚未對外曝光，但外傳體積更大，射程可自150公里大幅延伸至400公里，射程可涵蓋台灣海峽，也可有效反制在我國東部外海活動的敵艦，現已陸續量產並供海鋒大隊操作，未來也將加入輕型巡防艦的軍火庫；此外，仍在一團迷霧之中的「雲峰」系列巡弋飛彈，外傳與雄三飛彈的技術有共通之處，可打擊超過1000公里外的地面目標。

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