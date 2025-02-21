「空射雄三」飛彈成真！ IDF戰機掛載2枚地面滑行測試

傳聞已久的空射雄三有相關畫面了！有軍事迷於台中清泉崗基地外，拍攝到一架IDF戰機分別在兩側機翼下掛載空射雄三飛彈，進行地面滑行測試的照片。圖為掛載萬劍彈的IDF戰機滑行畫面，與本文提及的掛載空射雄三無關，下方畫面則是雄三飛彈射擊。（圖片取自中科院網站、資料照，本報合成）

〔記者劉宇捷／台北報導〕軍方持續研發空射版「雄風三型」反艦飛彈（簡稱空射雄三），消息一直繪聲繪影、似有似無；然而，一張測試照片被軍事迷捕捉而曝光，圖中顯示IDF戰機在機翼下左右各掛載了一枚「空射雄三」的測試彈，進行地面滑行測試，但體上還寫有疑似「AX-001」及「AX-002」的編號字樣。

傳聞已久的空射雄三有相關畫面了！有軍事迷於台中清泉崗基地外，拍攝到一架IDF戰機分別在兩側機翼下掛載了一款新型飛彈，進行地面滑行測試的照片，而從彈體外觀的構型上，可明顯分辨與標準版的「雄風三型」反艦飛彈相似。

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從被拍攝到的照片可見，這枚飛彈被漆成全灰色，前方僅寫有一組疑似為「AX-001」及「AX-002」的編號，A可能代表空射版，X可能為「雄風」的英譯字母開頭；此外，彈體中央有一個圓形的紅白相間符號，這是測試用武器上常見的國際通用符號，用於凸顯武器狀態。

我國以「雄鷙專案」為名研製空射版雄三飛彈，但由於該案為高機敏性，因此外界所知甚少，目前僅知恢復進行研發、測試作業。今年初，由漢翔工業執行「油箱拋投」測試，由IDF戰機執行掛載拋投。

交通部航港局於去（2024）年11月26日公布的射擊通告顯示，IDF戰機自12月起至今年春節前後，配合漢翔航空工業於於中部外海空投275加侖（約1040公升）注水副油箱的測試。（圖片擷取自航港局公告）

中科院主導進行此項測試，當時即傳出是為已正在進行的「空射雄三」做準備，空射型雄三飛彈彈體較現役的艦射型、陸射型縮小，重量減輕，可比照萬劍彈模式掛載在IDF戰機的機翼下方，在空中對共軍大型水面艦艇進行遠距精準攻擊。

知情人士曾透露，空射型雄三飛彈是由戰機掛載發射，因此不一定要用現役雄三飛彈的兩具加力器，再加上構型精減、體積重量都會減輕，可以適合由IDF戰機掛載。在重量的部分，萬劍彈約重800至900公斤，而現役艦射型與陸射型的雄三飛彈重量約在1300至1400公斤之間；若要掛載在IDF戰機機翼下方，空射型雄三的重量勢必要減至1000公斤以下，才能減輕IDF戰機的承載負荷。

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