美防長赫格塞斯續揮整頓大刀 美國三軍的軍法署長全懸缺

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（法新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普、美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上任後，大幅調整國防部人事，繼參謀長聯席會議主席布朗上將於上周五遭解職，美國陸軍、空軍的中將軍法署長也連帶遭解除職務，海軍的中將軍法署長則在數月前退伍。赫格塞斯本周一表示，他替換人事，是因為他不認為這些人可在合法命令之中，提供合適的建議。

美國總統川普上周五宣布解除布朗上將職務，當天連帶被解職的美軍上將，包括首位參謀長聯席會議女性成員的海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）上將、美國空軍副參謀長斯利夫（James Slife）上將等人。更早之前，海岸防衛隊司令費根（Linda Fagan）上將在今年1月被解職。

川普計劃提名已退役的空軍中將凱恩（John D. Caine），擔任參謀長聯席會議上將主席，但此舉不僅要凱恩恢復現役，還要從一名三星中將，直接晉任理應由最資深四星上將擔綱的軍職，在美軍歷史上非比尋常。

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美國空軍軍法署長普朗莫（Charles Plummer）中將日前遭解職。（取自美國空軍網站）除此之外，美國陸軍、海軍、空軍的中將軍法署長，皆處於懸缺情形，《美聯社》25日報導，美國海軍軍法署長法蘭奇（Christopher French）中將已於2個月前退伍，陸軍軍法署長伯格三世（Joseph B. Berger III）中將、空軍軍法署長普朗莫（Charles Plummer）中將都被炒魷魚。

美國三軍的軍法署長的職責，是向軍事領導階層在依法行政原則下提供專業建議，也主管軍法相關起訴、辯護工作。對於近期向軍法單位揮刀，赫格塞斯周一表示，他不認為這些人可在合法命令之中，提供合適的建議。

對於美軍的軍法官員調動，美國喬治城大學法學院教授布魯克斯（Rosa Brooks）22日在個人X批評，某些程度而言，開除三軍的軍法署長比起解除上將職務，更令人不寒而慄，「當你在打算違法之時，你就會擺脫任何會阻礙你的律師」。

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