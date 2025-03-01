「九六臺海危機」掌握情報建功 前軍情局長胡家麒中將辭世今公祭

國防部軍情局在2011年舉行「稻田海軍：中美所口述歷史訪問記錄」、「中美合作所誌」專書發表會，軍情局前副局長翁衍慶（後排左起）、軍情局前局長胡家麒（後排左二）等人，與應邀來台的美國「中美所聯誼會」成員合影留念。（資料照，記者鹿俊為攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕前軍事情報局長丶前駐越南大使胡家麒中將於民國114年2月16日辭世，享壽88歲，今日在臺北市天主教聖家堂舉行公祭典禮。胡家麒在擔任軍情局長任內，因應「九六臺海危機」，指揮敵後情報作戰，績效卓著，提供正確情報，使政府備妥各種因應方案，讓國家轉危為安，順利完成首次由人民直接選舉之總統大選，居功厥偉。

胡家麒為陸軍官校30期丶陸參院68年班，兵研所74年班畢業，並先後獲得美麻省理工學院數學碩士丶美密西根大學交通工程碩士。在軍職歷練上曾任裝甲獨立旅旅長，109機械化師師長，裝訓部司令兼校長，陸軍八軍團司令，軍事情報局局長，民國87年奉擔任我駐越南大使（代表）。在奉調駐越南大使期間，簽署《避免雙重課稅協定》，致力深化對越關係。

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資深軍方人士今天指出，胡家麒在陸軍官校第30期畢業後，因方表現極為出，在上尉連長時就曾當選國軍英雄，視為畢生最高榮耀。另外，胡家麒將軍軍旅曾多次奉准赴美進修，取得碩、博士學位，在美期間，秉持黃埔精神，堅守國家、民主立場，領導各項愛國運動，更被選為美國中西部13州之「反共愛國聯盟」主席。

胡家麒將軍於82年調任軍情局局長，因應「九六臺海危機」，指揮敵後情報作戰，績效卓著，提供正確情報，使政府備妥各種因應方案，讓國家轉危為安，順利完成首次由人民直接選舉之總統大選。87年，奉調越南擔任大使，任內簽署《避免雙重課稅協定》，及時化解取消優惠關稅危機，並突破中共壓力，與越南簽訂勞務與農漁業合作等協定，造福國人，91年任期屆滿返國。退休後，胡將軍仍致力深化對越關係，促成民間企業赴越發展農業，獲越南政府頒贈農業貢獻勳章，彰顯至高殊榮。

前軍事情報局長丶前駐越南大使胡家麒中將於民國114年2月16日辭世，享壽88歲，今日在臺北市天主教聖家堂舉行公祭典禮。（圖：取自青年日報）

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