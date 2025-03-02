復徵一年兵、新單位林立 國軍擬「逐年滾動式檢討」21.5萬總員額

國防部已復徵一年期義務役男，未來總員額將以每年為單位滾動式檢討。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應敵情威脅積極整軍備戰，包括恢復徵集一年期義務役、整編濱海作戰指揮部等方式強化戰力，也牽動國軍總員額。政軍高層今天表示，考量新單位成立及兵役制度變革，國軍已維持10年的21.5萬總員額，未來將「逐年滾動式檢討」，但該人士未透露未來目標與確切數字。

國軍總員額隨著部隊規模、建軍政策而有所改變，在1997年至2001年實施的「精實案」之後，國軍總員額為40萬人，隨後在2002年起實施的「精進案」，將總員額下修至26.5萬人，再於2011年至2014年推動的「精粹案」降至21.5萬人。由於原定接續在精粹案之後執行的「勇固案」未實施，因此，國軍總員額維持21.5萬人的水準，迄今已持續10年左右。

政軍高層透露，國軍的兵力員額原本都是以5年為單位檢討，不過，隨著近年來國軍考量敵情威脅而籌獲新裝備，並成立新單位，同時自去年起恢復徵集一年期義務役男，國軍的員額調整須更加彈性，因此，未來將以年度為單位，進行「滾動式檢討」。

請繼續往下閱讀...

但對於未來數年總員額，有無可參照的確切目標？該人士未多作評述。

國軍除了復徵一年期義務役男之外，海軍計畫在明（2026）年完備濱海作戰指揮部的整備工作，將統合操作陸基反艦飛彈的海鋒大隊、「光華六號」飛彈快艇及海洋監偵指揮部兵力，成為軍團級或軍級規模的新單位。此外，隨著國軍持續獲得各式防空、反制精準彈藥，隸屬空軍的防空暨飛彈指揮部，編制與兵力也將逐步調整。

事實上，國軍在2022年底拍板恢復徵集一年期役男之時，就預判未來可能調整總員額的情形，前總統蔡英文2022年12月27日宣布恢復徵集一年兵時，國防部也發布說帖表示，未來國軍兵力結構組成，將以志願役與義務役雙軌併行，志願役維持現行規模，如有必要可再增加員額，擔任國軍主要作戰任務，並持續依新式武器獲得，強化現代化、實戰化作戰訓練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法