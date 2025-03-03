美暫停對俄網路攻擊 疑為烏克蘭和談鋪路

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令美國網戰司令部停止對俄羅斯的進攻性網路行動。（歐新社）

〔記者陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令美國網戰司令部（United States Cyber Command）停止對俄羅斯的進攻性網路行動。《紐約時報》2日報導，此舉疑似川普政府為促使俄羅斯參與烏克蘭和談所做努力的一部分，但此決定引發專家憂慮，恐削弱對俄戰略壓力。

據一位現任官員與兩位知情前官員透露，赫格塞斯的指令屬於五角大廈全面重新評估對俄行動的一環。這項命令在川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基於2月28日公開爭執前發布。其具體範圍與時效不明，因進攻性與防禦性網路行動界線模糊。然而，保留對俄網路的監控權限，對掌握俄國普廷的談判意圖至關重要。

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前官員指出，在敏感外交談判期間暫停軍事行動並非罕見，旨在避免破壞協商進程。但對川普與赫格塞斯而言，這項決定是一場豪賭，可能讓俄羅斯在網路空間更無顧忌。

此舉被視為川普試圖以談判化解烏克蘭危機的一部分，卻也意味著美國在網路戰線退讓。川普自詡為中立調停者，盼結束戰爭，但歐洲盟友強調對烏克蘭的支持不變。

《紐時》指出，儘管美國退讓，俄羅斯對美及盟友的網路攻擊未停歇。過去一年，源自俄羅斯的勒索軟體攻擊美國醫院與基礎設施頻發，情報顯示多數獲俄官方默許。歐洲則面臨通訊電纜被切斷、爆炸事件與暗殺陰謀等威脅。

英國政府通訊總部（GCHQ）與加拿大情報單位可能持續反制俄羅斯，而美國或將焦點轉向網路領域的強敵中國。

此決定在美國引發爭議。民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）批評川普此舉形同給普廷「免費通行證」，稱其為「戰略失誤」。

國務卿魯比歐強調，促使俄羅斯參與談判是當務之急，但普廷是否願意妥協仍未知。川普政府對俄政策的轉向及其影響，尚待觀察。

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