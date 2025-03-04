烏東軍事訓練場遭俄飛彈攻擊 恐數十人罹難、上百人受傷

俄羅斯聲稱在這次襲擊中發射號稱最難防的「伊斯坎德M」（Iskander-M）彈道飛彈。（圖取自俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭武裝部隊地面部隊證實，3月1日，其下屬一單位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）切爾卡斯卡村（Cherkaska）的軍事訓練場遭到俄羅斯飛彈襲擊，造成人員傷亡。《烏克蘭真理報》報導，該訓練場駐有第157獨立機械化旅的士兵，事件引發關注。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州切爾卡斯卡村（Cherkaska）的軍事訓練場，遭到俄羅斯飛彈襲擊。（圖取自Telegram）

烏克蘭地面部隊在聲明中表示：「3月1日，俄羅斯飛彈襲擊了我方一單位，遺憾地造成人員死傷。我們向殞命官兵的家屬與摯友致以最深切的哀悼。」軍方強調，目前正展開全面調查，軍事執法部門與相關機構已介入，確保調查透明。《烏克蘭真理報》援引國防內外消息來源初步估計，襲擊可能導致數十人死亡、近百人受傷。

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志願者斯特年科（Serhii Sternenko）3月2日在Telegram披露，訓練場距離前線約100至130公里，俄軍利用偵察無人機導引飛彈實施攻擊。他批評：「該無人機未被擊落，因防空系統尚未完善。東部空軍司令部（Air Command Skhid）在無人機防禦上的表現最差，其指揮官甚至曾禁止第一人稱視角（FPV）無人機訓練飛行。此前愛國者系統（Patriot system）遇襲已暴露後果，但無人承擔責任。」

地面部隊指揮官德拉帕蒂（Mykhailo Drapatyi）則在Facebook表達憤怒與決心：「這件事讓我痛心，怒火吞噬著我。我等待初步數據避免臆測，但現在必須警告：當天決策與失職者都將負責，無人能推卸。」

他強調，已下令軍事反情報部門獨立調查，「絕不容許官僚程序掩蓋真相，我將要求最嚴厲懲處。戰爭多年，有些人仍敷衍職守、墨守過時規程、忽視安全，甚至靠壓迫下屬立威，這些人令軍隊蒙羞。」

此次襲擊突顯烏克蘭後方設施的脆弱性。第157獨立機械化旅為新編單位，駐紮訓練場的士兵可能正接受訓練或整編。

俄目前，官方未公布確切傷亡數字，但事件已引發輿論熱議。俄羅斯國防部宣稱使用「伊斯坎德-M」（Iskander-M）戰術彈道飛彈，聲稱造成重大損失，但烏方尚未證實。隨著戰爭進入關鍵階段，此類襲擊恐進一步影響烏軍士氣與後勤準備。

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