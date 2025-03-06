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法軍裝備更新 退役裝備快速援烏

2025/03/06 16:56

法國國防部長勒克努3日證實，該國將根據2025年的資助計劃繼續支持烏克蘭。根據該計劃，法國將退役較舊的設備，並將退役裝備立即轉移給烏克蘭。淘汰的裝備包括VAB裝甲車（圖）、AMX-10 RCR輕型突擊砲車以及接近使用壽期的地對空飛彈（SAMS）。（法新社檔案照）法國國防部長勒克努3日證實，該國將根據2025年的資助計劃繼續支持烏克蘭。根據該計劃，法國將退役較舊的設備，並將退役裝備立即轉移給烏克蘭。淘汰的裝備包括VAB裝甲車（圖）、AMX-10 RCR輕型突擊砲車以及接近使用壽期的地對空飛彈（SAMS）。（法新社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）3日證實，該國將根據2025年的資助計劃繼續支持烏克蘭。根據該計劃，法國將退役較舊的設備，並將退役裝備立即轉移給烏克蘭。淘汰的裝備包括VAB裝甲車、AMX-10 RCR輕型突擊砲車以及接近使用壽期的地對空飛彈（SAMS）。這些裝備轉移將有助於增強烏克蘭的防禦能力，同時現代化法國的軍事力量。

軍聞網站「Army Recognition」報導，自2022年2月開始衝突以來，法國一直是烏克蘭最大，最堅定的歐洲支持者之一，並自2014年以來已承諾向烏克蘭提供超過16億歐元的軍事裝備。法國還在2022年建立總計2億歐元的特別軍事基金，允許烏克蘭直接從法國國防承包商購買軍事裝備；30億歐元的歐洲和平設施基金會中也有5億來自法國。

此外，法國還培訓烏克蘭士兵，首先在2022年接受2000名烏克蘭士兵的訓練，並於2023年跨大規模，派遣150名軍事人員前往波蘭，每月最多訓練600名烏克蘭士兵。

在法國提供的軍事資產中，AMX-10RCR輕型突擊炮車和Acmat「堡壘」裝甲車是重大貢獻，並提供至少30輛凱撒自走砲、米蘭反戰車飛彈和西北風人攜式防空飛彈。法國至今已轉移38輛AMX-10 RCR突擊砲車，以及260輛VAB裝甲車，此外還有一些雷諾TRM 2000卡車，部分並由烏克蘭眾籌獲得；總統馬克宏並於2023年承諾提供更多的AMX-10 RC和ACMAT，並培訓烏克蘭飛行員駕駛幻象2000戰機。

除了大型裝備，法國還提供暴風影飛彈和其他短程飛彈，同時於2024年3月開始每個月提供50枚AASM HAMMER精準導引炸彈。

在情報支持方面，法國通過其先進的衛星提供衛星圖像，每天為烏克蘭軍事官員提供實時情報。

報導指出，法國政府正在進行的軍事支援還包括工程設備，例如機動浮橋和工程車，這些工具將在不久的將來交付。

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