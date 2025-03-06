10月首爾ADEX國際航展生變...時間延期、航空秀恐取消

原定於今年10月底舉行的ADEX 2025首爾國際航太國防展出現重大變數！主辦方指出，由於場地問題，ADEX 2025的最終舉行地點及日期，將在最終決定後另行公布。（圖片擷取自ADEX網站首頁）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕原定於今年10月底舉行的ADEX 2025首爾國際航太國防展出現重大變數，主辦方指出，由於場地問題，ADEX 2025最終舉行地點及日期，將在最終決定後另行公布；活動官方主頁也替換成了異動啟事。

2025首爾國際航太國防展原定於10月29日至11月2日舉行，不過，主辦方今（6）日突然在活動首頁發布重大聲明，展覽會的日期及地點將會有所更動，最終的異動結果將會另行公佈。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，由於原本規劃的城南空軍基地會場與APEC（亞太經濟合作會議）峰會撞期，首爾機場將做為元首及迎賓專用機場，因而做出這項更動決議，儘管活動仍會舉辦，但有很高機率將移師至首爾西方的KINTEX展覽中心。也就是說，若主辦方未另外尋找機場，舉辦動、靜態航空秀，令人矚目的空中動態表演秀可能會取消。

圖為南韓黑鷹特技表演隊2023年參與上一屆ADEX情況。（彭博社資料照）

ADEX在KINTEX展覽中心舉辦有先例可循，2013年時，由於首爾機場進行跑道重新鋪設工程，展覽因此改在KINTEX舉行。

當地媒體引述了業界人士的擔憂指，首爾機場有飛行場地，適合舉辦航空展，如果在KINTEX展覽中心舉辦，則會有空間高度限制，且室內展覽館形式的活動，可能將無法引起業界太大的興趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法