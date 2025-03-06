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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

參觀海軍敦睦艦隊明天衝一波！泊靠高雄畫面曝 碼頭展示裝甲車

2025/03/06 20:55

海軍114年敦睦遠航訓練支隊將在明天（7）日在高雄登場，「磐石軍艦」、「武昌軍艦」、「鄭和軍艦」已抵達新濱營區。（記者李惠洲攝）海軍114年敦睦遠航訓練支隊將在明天（7）日在高雄登場，「磐石軍艦」、「武昌軍艦」、「鄭和軍艦」已抵達新濱營區。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕海軍迷看過來！海軍114年敦睦遠航訓練支隊明天（7日）上午9點整在高雄新濱營區整隊登場，由3艘軍艦組成，包含油彈補給的「磐石軍艦」、康定級巡防艦「武昌軍艦」、成功級巡防艦「鄭和軍艦」，還有海軍樂儀隊、軍校鼓號樂隊、海軍陸戰隊莒拳隊環台隨行，這次還增加了文宣館剪綵與美和科大學生儀隊演出，展現國軍保家衛國、精實戰力的精神。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊首站停留高雄新濱營區，接下來分別到安平港、馬公港、台中港、基隆港、蘇澳港、花蓮港等全台7座重要港口停留訓練，歡迎大小朋友、國軍弟兄一同踴躍登艦參觀。

這次的114年敦睦遠航訓練支隊除了隨行的3艘軍艦，碼頭還展示裝甲武裝車輛與各式國軍武器。（記者李惠洲攝）這次的114年敦睦遠航訓練支隊除了隨行的3艘軍艦，碼頭還展示裝甲武裝車輛與各式國軍武器。（記者李惠洲攝）

114年敦睦遠航訓練支隊隨行3艘軍艦包含「磐石軍艦」、「武昌軍艦」、「鄭和軍艦」。（記者李惠洲攝）114年敦睦遠航訓練支隊隨行3艘軍艦包含「磐石軍艦」、「武昌軍艦」、「鄭和軍艦」。（記者李惠洲攝）

敦睦遠航訓練支隊隨行3艘軍艦包含「磐石軍艦」、「武昌軍艦」、「鄭和軍艦」。（記者李惠洲攝）敦睦遠航訓練支隊隨行3艘軍艦包含「磐石軍艦」、「武昌軍艦」、「鄭和軍艦」。（記者李惠洲攝）

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