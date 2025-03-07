美軍運輸船老齡化面退役潮 求購10艘二手船單價僅需34億

圖為陸戰隊備役貨櫃（MV）運輸艦雷岬號（Cape Ray）（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍運輸司令蘭德爾·里德 （Randall Reed） 日前於參議院聽證會請求於2032年前購買10艘二手運輸船，以支援海外作戰美軍，否則屆時54%的政府運輸船將達到使用壽命。

美媒「USNI News」報導，里德希望每年購買四艘，或至少購買兩艘以維持必要的海運能力，2艘船的預計成本約為2.1億美元（約新台幣69億）。因為美軍85%的戰力都在美國境內，需要透過海上或空中運輸來執行海外行動。

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里德指出，運輸司令部已與海事局合作購買7艘二手船，預計2025年再購買2艘，總有效容量超過150萬平方英尺（約13萬9千平方公尺）。我們很感激國會在2025國防授權法案中將法定限制提高到10艘二手船，但海軍和海事局預計將在2026年達到10艘艦艇的限制，維持可靠運能將受到限制，因為2026年至2034年期間將有30艘艦艇退役。

他補充，他們需要更多彈性購買船隻投入使用，只需9至14個月就能在船廠將其恢復至可航行標準。

美軍運輸司令部下轄空軍機動指揮部、軍事海運指揮部及地面部署與分配指揮部，其中軍事海運指揮部（MSC）轄下有125艘民用船隻，負責為海軍艦艇補給、海上運輸戰鬥貨物以及執行專門任務；有4500個固定職位，依「1.27」配置比（即船上每100名水手，岸上需另配置27名待命水手），約莫需5600人以維持運作。

里德說明，軍事海運指揮部決定封存17艘船是為了釋放人力。該計畫讓補給運輸艦可維持95%運作率，並能釋出800名船員。

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