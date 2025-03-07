美烏下週沙國會談！澤倫斯基：力求持久和平

澤倫斯基參加了6日在布魯塞爾舉行的特別高峰會。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，美國與烏克蘭將於下週在沙烏地阿拉伯舉行會談，他希望這將是「一次有意義的會議」，並強調基輔正努力實現「快速而持久」的和平。儘管澤倫斯基將前往沙國，但不會參與會談。

英國廣播公司（BBC）報導，澤倫斯基在社群媒體上發文宣布了這項消息。他表示：「烏克蘭和美國團隊已恢復工作，我們希望下週能舉行一次有意義的會議。」

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他強調，烏克蘭自戰爭爆發的第一刻起，就一直在尋求和平，並敦促國際社會向莫斯科施加更大壓力，使其「接受結束戰爭的必要性」。

澤倫斯基的發言，是在他出席了布魯塞爾的危機峰會之後。在峰會上，歐盟領導人支持增加國防開支的計畫。澤倫斯基也似乎提到了法國總統馬克宏稍早提出的停戰計畫，該計畫提議在空中和海上停火，並停止對能源和其他民用基礎設施的攻擊。

俄羅斯尚未公開評論法國的提議。總統普廷表示，莫斯科正在尋求「確保國家長期平靜的和平」，並聲稱「不需要任何屬於別人的東西，但也不會放棄任何屬於我們的東西」。

俄羅斯於2014年吞併了克里米亞半，並聲稱烏克蘭東南部的另外四個地區為其所有。近幾週，烏克蘭及其歐洲盟友對川普向俄羅斯示好的行為表示擔憂。

川普在競選期間，誓言要迅速結束戰爭，上個月美國與俄羅斯已在沙烏地阿拉伯舉行了初步會談，但歐洲或烏克蘭代表並未出席。川普政府官員將美國決定停止對烏克蘭的軍事援助，視為促使基輔與美國主導的和平談判合作的一種手段。

BBC指出，儘管美國停止了對烏克蘭的軍援，但並未公開表示是否對莫斯科施加了其他壓力，以促使俄羅斯在談判中做出讓步。

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