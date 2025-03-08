最後的一戰戰艦德州號 獲轉博物館續存

美海軍最後一艘、現存最早的第一次世界大戰期間建造的無畏艦「德州號」（BB 35），將續留德州加爾維斯敦港，並改裝成為博物館。（圖片取自德州號戰艦基金會）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美海軍最後一艘、現存最早的第一次世界大戰期間建造的無畏艦「德州號」（BB 35），將續留德州加爾維斯敦港，並改裝成為博物館。

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）5日報導，「德州號」目前正在加爾維斯敦港接受重建工作，在德州號戰艦基金會數月來的奔走下，終於與加爾維斯敦港管理當局達成協議，將把「德州號」遷至該港的第15號碼頭靠泊，並在完成修復與改裝後，以博物館的面貌對外開放。

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德州號戰艦基金會2020年接手運營該艦後，便對「德州號」展開數項修復和改裝工作，並花費數百萬美元重建鋼構船體，1年前完成艦體水密檢查、離開乾塢下水，預計今年底就可完成全數工程，屆時「德州號」將擁有完整的觀光和導覽設備，並結合擴增實境（AR）等設施，可與遊客互動。

「德州號」是一戰期間建造的最後一艘戰艦，也是紐約級戰艦的末艦，亦是現存唯一兩次世界大戰皆有參與、並保存至今的戰艦。她為美國海軍服役34年，成為該戰亂年代的活見證。她參與了1914年墨西哥坦皮科事件、在一次大戰為協約國船隻護航、二次大戰時更活躍於大西洋、北非、參與諾曼地登陸，再轉戰太平洋，協助盟軍登陸硫磺島與沖繩島，單在二戰就獲得了5枚戰鬥星章，除役後偶爾也會參與電影拍攝。

德州號戰艦基金會先前與德州多地政府、機關溝通，最終決定讓其續留加爾維斯敦港。該港作為美國第4繁忙的郵輪港，今年預估將有170萬人次造訪，未來2年上看200萬人次。「德州號」博物館落成後，將成為當地新地標。

「德州號」是一戰期間建造的最後一艘戰艦，也是紐約級戰艦的末艦，亦是現存唯一兩次世界大戰皆有參與、並保存至今的戰艦。（圖片取自美國海軍遺產司令部）

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