土國TB2無人機太有名 李奧納多公司與土耳其拜卡科技設合資公司

圖為拜卡公司TB3無人機。（圖片擷取自拜卡公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕土耳其無人機自雙亞戰爭後即炙手可熱，現在就連義大利軍工巨頭李奧納多公司，也與土耳其拜卡科技合作，將成立合資公司，研發AI無人機系統。

軍聞網站「The Aviationist」6日報導，拜卡科技技術長塞爾柱克6日赴義大利首都羅馬，在義國防長克羅塞托見證下，與李奧納多公司執行長辛格拉尼簽署合作備忘錄（MOU），將在義國成立一家合資公司，進行無人機的研發、生產與維護等業務。

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新公司將結合拜卡科技在無人機製造的領先技術，以及李奧納多公司先進的航電、任務系統、酬載等研發能量，打造新一代AI無人機系統，藉此強化兩國防衛戰力，並拓展國際市場。

辛格拉尼說，拜卡科技的「紅蘋果」（Kizilelma）無人戰機，有望成為「全球空戰計畫」（GCAP）第6代戰機的「忠誠僚機」，這也是李奧納多與拜卡科技合作的重要合作計畫之一，進而發揚「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰效能。

報導說，歐洲未來十年的無人機市場，上看1000億美元（約新臺幣3.28兆元），涵蓋偵察、武裝、縱深打擊等多種用途；報導分析，使用多種李奧納多公司技術的拜卡科技「奇襲者」（Akinci）武裝無人機，有望成為雙方簽約後的優先合作計畫。

另外，拜卡公司近日也宣佈，其自研Bayraktar KIZILELMA無人戰鬥機，已成功完成試飛和氣動力測試，未來將部署在海軍旗艦「阿納多盧號」（L400）兩棲突擊艦上。

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