別讓美國海軍數量被中國海放 專家籲加薪、增福利攬才

美軍伯克級驅逐艦坎尼號。（法新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍面對中共海上戰力躍升之時，卻深受造船進度不如預期之苦，艦艇數量已難以跟上中共海軍發展速度。美國國會預算辦公室高級分析師拉布斯（Eric Labs）11日表示，當速食業者Subway提供時薪18美元的工資時，很少有工人願意支領時薪20至21美元，並在炎熱、寒冷、骯髒且不適的條件下辛勤工作，透過薪資、福利解決造船業勞動力短缺將是當務之急。

根據美軍媒體《星條旗報》11日的報導，美國眾議院軍事委員會同一日舉行會議，美國審計署主掌國安採購的主管奧克利（Shelby Oakley）在會中表示，中國今年的軍艦總數將超過400艘，相較之下，當前美國海軍只有296艘作戰艦艇，並不比22年前來得多。她表示，在近乎勢均力敵的對手正擴大艦隊規模、部署先進科技，且可能改變軍力平衡時，這是個嚴重的問題。

奧克利也說，如果美國海軍按照現行方式運作，將面臨艦隊規模縮減、戰力下降等挑戰，最終將使現有的優勢投射力量無以為繼。因此，美國海軍應徹底改革預算與採購流程。

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美國海軍朱瓦特級驅逐艦。（美聯社）拉布斯則表示，解決造船廠與保修廠的勞動力問題是當務之急，且造船業的招募工作一直都很困難。他舉例，當速食業者Subway提供時薪18美元（約新台幣592元）的工資與福利時，很少有工人願意支領20至21美元（約新台幣658元至691元）時薪，並且在炎熱、寒冷、骯髒且不適的條件下辛勤工作，因此可思量透過更好的福利、居住與稅收優惠攬才。

美國軍艦數量不僅少於中國、妥善率有待提升，新造艦艇進度也時常落後。美國審計署日前統計，美國海軍造艦工作長期延誤，是受到勞動力與基礎設施等因素影響，原定美國海軍今年要達到313艘軍艦的目標，但回顧2019年至2023年共5年間，原計畫籌獲11艘維吉尼亞級核動力潛艦、15艘伯克級驅逐艦，卻只各獲得4艘、7艘。

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