C-130「太武山三號」升級啟動 國軍斥資近一億元備齊螺旋槳組合件

空軍今年起實施「太武山三號」計畫，提升現役20架C-130型機性能。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍司令部今年啟動「太武山三號」計畫，預計在2030年以前完成現役19架C-130H運輸機、1架C-130HE電戰機性能提升工作。根據政府採購網最新決標資訊顯示，我國駐美軍事代表團已與美國廠商Blue Aerospace簽約，將在今年之內，以9898萬7000元執行螺旋槳組合件開口式採購案，確保該型機得以妥善執行各項空運、空投任務。

根據政府採購網今日公告的決標資訊，攸關C-130型機升級的螺旋槳組合件開口式採購案以最低標方式公開招商，並於日前決標，由我國駐美軍事代表團與美國廠商Blue Aerospace簽約，全案總預算原為1億2601萬1560元，最終決標金額為9898萬7000元。除了Blue Aerospace之外，包括美商Pacific Propeller International、我國漢翔公司等也有投標，但因不是最低標或資格不符而未能得標。

Blue Aerospace公司從事多型機的次系統、零組件提供與後勤維保服務，涉及裝備包括F-16戰機、P-3反潛機、C-130運輸機與CH-47運輸直升機等。該公司官方網站描述，其具備規模居全球之冠的C-130B/H旋轉件、結構件庫存，還有供售發動機零組件、燃油系統改裝套件等服務。

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C-130運輸機除了運送人員與物資，也可從事空投、傘兵空降任務。（資料照，軍聞社提供）空軍考量現役19架C-130H運輸機、1架C-130HE電戰機皆服役超過30年，因此自今年至2030年共6年間執行「太武山三號」性能提升案，雖檢視國防部今年度預算書，這項升級案僅有101萬元行政費編列於公開預算之中，實而有百億餘元預算先納入機密預算。

根據軍方規劃，「太武山三號」計畫著重於「座艙整合介面」、「增進海上搜救能力」及「模擬機」等三大主要項目，其中包括全球精準定位、機位回報及安全避碰的系統。至於國軍是否採購新型發動機，替換現役T-56-A-15四葉渦輪螺旋槳發動機？目前尚無進一步訊息。

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