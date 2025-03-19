打造全新軍審制 顧立雄:將立組織法、人事條例確保獨立性不受干預

立法院外交及國防委員會19日邀請國防部長顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。（記者羅沛德攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部日前預告恢復軍事審判制度，引發關注，今日立委紛紛詢問更多細節，國防部長顧立雄今強調，未來在檢審分立、軍法官人事都會立法確保獨立性，不受國防部控制。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告業務概況暨「四年期國防總檢討」，並備質詢。民進黨立委羅美玲關切，未來軍事法院與軍事檢察署是否能夠真正獨立於國防部，以確保軍事審判的公正性？

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顧立雄回應，現行軍事法院及軍檢署仍屬國防部體系，未來計畫透過立法將其提升至法律位階，成立獨立的軍事法院組織法以及軍事檢察署組織法，確保軍法官和檢察機關的組織面獨立性。人事方面獨立性，也將制定軍法官人事條例，從甄選、養成到身分保障、評鑑淘汰，均引入外部審查機制，避免國防部內部干預。

他強調，過去大法官曾質疑軍法官是否具備法官的獨立性，因此改革的核心目標之一，就是確保軍事法庭在組織與人事制度上不受國防部影響。

顧立雄補充，軍事審判法是一種程序，它是一種特殊形態的審判體制，但還是要維持憲法正當法律程序的要求，所以會修改到與現行刑事訴訟法等正當法律程序的要求一致。

至於是否會比照一般司法體系，採三級三審制？顧立雄指出，未來軍事審判將比照一般司法制度，確保合憲的正當法律程序。過去軍事審判採階級審判，例如尉官以下由地方軍事法院審理、校官以上則由高等軍事法院審理，但此制度曾被大法官認定違憲，未來將進行修法調整。至於審級設計，將與司法院協商，研議適當的事實審與法律審機制。

民進黨立委王定宇詢問，由於配套法案很多，國防部能否於一個月內提出修法計畫。顧立雄表示，會提出修法綱要。

另外，有關其他如情工法、反滲透法、國家安全法等會上升到法律層面，立法由國安法庭審理。顧立雄於民進黨立委陳冠廷質詢時表示，由於事涉司法院權責，不適宜代答。而就個人經驗看法來看，首先若專庭案件數量不夠多，可能會有勞逸不均的問題。其次，法官都會調動，專庭培養後仍無法留住人才。他過去在推動少年法院跟少年法庭的時候，也發現只有少年法院才能讓法官長期待在少年法院成為專辦少年案件的法官。

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