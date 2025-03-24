重大轉變！日本研擬不依靠美軍 自主發射長程飛彈

日本政府防衛省和自衛隊將做出轉變，脫離過去依賴駐日美軍的模式，達到自主發射長程飛彈的目標。自衛隊飛彈示意圖。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府多名消息人士透露，防衛省和自衛隊將做出轉變，脫離過去依賴駐日美軍的模式，達到自主發射長程飛彈的目標，「長程」所指的是射程1000公里以上，藉此能夠在敵軍攻擊範圍之外對其展開打擊，或者是摧毀敵國境內的軍事目標。

據《產經新聞》報導，日本可透過衛星、無人機和雷達等手段收集目標訊息，以長程飛彈將其摧毀，並且除了在陸地發射之外，軍艦、戰機也能夠是載體，為了達到這樣的目標，將成立整合陸海空自衛隊的聯合作戰司令部。

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在此之前，日本已於2022年以長程飛彈為中心，制定了「國家安全保障戰略」，目標是要在2027年建立起應對敵國入侵的體制，希望以「日本自主」為原則打造出威懾力。

日本的自主發射長程飛彈尚無法正式運行，今年預計部署的美軍戰斧巡弋飛彈仍需要美方配合，自衛隊主要的長程飛彈「12式地對艦誘導彈能力向上型」雖然也是在今年部署，但預計2027年才能完成整合。

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