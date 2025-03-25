台船無人艇以「魔鬼魚」命名 竟與這種魚特性有關

魔鬼魚實際操演多個項目。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船研發的無人船（USV）「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta，簡稱：魔鬼魚）」今（25）日亮相，命名由來是因船型設計與魟魚（俗稱魔鬼魚）鰭翼相仿，結合魟魚與生俱來偽裝與毒刺攻擊特性，恰與USV匿蹤設計、致命打擊構想如出一轍。

台船今天在高雄興達港碼頭，舉辦「魔鬼魚」無人船發表會，公開自研軍用級無人船（USV）及動態展演活動，典禮由台船董事長黃正弘主持，產官學界代表出席踴躍，一睹為快。

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台船搶在中科院6月「快奇專案」無人艇比武大會前，讓軍用級「魔鬼魚」率先亮相，給外界較勁想像，不過黃正弘表示，台船有自己的步調要走，不會參加6月的活動。

魔鬼魚船長8.6米、船寬3.7米、滿載排水量超過5噸、最高航速35節以上，搭配兩部舷外機，並採用「三胴體（Trimaran）」船型設計，有別於目前已公開的小型無人船，黃正弘強調，台灣海峽海象惡劣，三胴體設計能大幅提高耐海性與適航性，具簡潔俐落且有科幻感的匿蹤外型相當吸睛。

魔鬼魚可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝；在部署考量方面，除可自全台各級港口施放外，亦可採用商用皮卡或拖曳車頭，以曳引車架方式搭載無人船，機動部署至水際灘頭進行施放，卓越的機動性則大大提高戰場存活率，完全體現「不對稱作戰」、「以小搏大」，專為臺海環境量身訂做的無人載具。

該無人船的多重通訊系統與干擾會自行切換，更具抗干擾能力，且可循跡返航，遇到劫持會啟動自毀系統，以免機密曝光。

魔鬼魚設計與魟魚鰭翼相仿。（記者李惠洲攝）

台船董事長黃正弘主持「魔鬼魚」發表會。（記者李惠洲攝）

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