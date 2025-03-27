中國28軍機、艦擾我海空 國軍另偵獲1載運火箭越我ADIZ

圖為中國3月21日於內蒙古甘肅省酒泉發射的「穀神星一號」（CERES-1）載運火箭，此為示意圖。（中國人民網英文版網站；新華社）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部今（27）日表示，截至上午6時的過去24小時間，國軍一共偵獲中國解放軍軍機20架次、軍艦7艘及公務船1艘；另在昨晚午夜偵獲中國一枚載運火箭，自四川內陸經我國防空識別區（ADIZ），逕直朝西太平洋方向飛行。上述動態全程由國軍相關系統監控應處。

國防部今日公布解放軍台海、空動態揭露，自昨（26）日上午6時至今日上午6時間，中國軍機20架次、軍艦7艘，以及公務船1艘在我周邊活動；其中12架主、輔戰機和無人機越過我海峽中線，在澎湖以西及西南海域活動。

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國防部截至今（27）日上午6點止，過去24小時內共偵獲28中國解放軍機、艦，相關動態全程由國軍掌握。（國防部提供）

另一方面，國防部昨晚23時55分偵測到一枚載運火箭自四川西昌衛星中心發射，期間經過我國防空識別區，往西太平洋方向飛行。

國防部表示，上述中國軍機、艦和火箭動態，全程由國軍機、艦和岸置飛彈系統監控應處。

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