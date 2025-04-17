才不管撕破臉 俄軍納編「瓦格納馬車」推出升級版防地雷載具

俄羅斯近期推出了一款新升級版的「契坎」（Chekan）防地雷伏擊車，然而這輛車最初設計卻是瓦格納組織所使用，因而有「瓦格納馬車」（Wagner’s wagon）之稱。（圖片取自@Roni_Sont的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕儘管俄國仍然深陷在烏俄戰事中，不過這似乎不影響其推出新裝備的能力。外媒報導，俄羅斯近期推出了一款新升級版的「契坎」防地雷伏擊車（Chekan, MRAP Vehicle），然而這輛車最初的原型設計卻是瓦格納組織所使用，因而有「瓦格納馬車」（Wagner’s wagon）之稱，顯示在雙方撕破臉後，俄軍不僅吸收了親俄人員，連車輛也納入制式武器庫中。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，近日來自俄羅斯的影像公開了一款「契坎」（Chekan）新型防地雷伏擊車（MRAP），該車輛原為瓦格納集團量身打造，在瓦格納叛變分裂後，俄軍引用其技術至部隊武器庫中，現今俄國正規軍及親俄的準軍事部隊已開始在衝突中部署該車輛。

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目前已有多種「契坎」衍生型投入實戰，包括運兵型與後勤運輸型等。（圖片取自@TheGreyPatriot_的Ｘ帳號）

報導引用俄國資訊表示，「契坎」沿用了「瓦格納馬車」的Ural-4320三軸底盤，由聖彼得堡的AVD公司負責生產。車體結構採用V型抗爆底盤，可抵禦地雷與簡易爆炸裝置（IED）的衝擊；該車最大載重達6公噸，並符合歐規BR5的裝甲防護等級，資料顯示這可承受至少3發5.56公厘NATO、鋼心彈的打擊能力。

外觀上，「契坎」具備一挺14.5公厘的KPVT重機槍，安裝在來自BTR-80的砲塔系統上，並搭配一挺7.62公厘PKT同軸機槍，用以強化近距離火力壓制；此次公開的新版本更加入電子戰（EW）模組，可針對無人機（UAV）進行電磁干擾，反映俄軍對戰場無人機威脅的調整與反制思維。

值得注意的是，「契坎」雖為俄方強調國產研發成果，但實際開發背景卻源自瓦格納集團，顯示俄軍進一步整合多方軍事資源、模糊常規與非常規作戰界線的重要象徵。

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